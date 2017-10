Boris Dittrich verwerkt rechtszaak tot actuele thriller

De zaak die rechter Onno Pons in 'Halszaak' naar de rand van de afgrond brengt is gebaseerd op een zaak die oud-Kamerlid Boris Dittrich dertig jaar geleden zelf als rechter in Alkmaar meemaakte, zo vertelde hij onlangs op de radio. Een kind dat hij in een vechtscheidingszaak aan de moeder toewees, werd uiteindelijk door diezelfde moeder vermoord. Gruwelijk.

Lees verder na de advertentie

Maar anders dan rechter Pons in zijn boek werd hij destijds niet door boze dwaze vaders bedreigd. Aldus tekent de auteur het veranderde maatschappelijk klimaat, waarin de autoriteit van de rechterlijke macht niet meer zomaar wordt geaccepteerd.

In 'Halszaak' passeren veel maatschappelijke kwesties de revue: bezuinigingen bij de politie, de druk op de rechterlijke macht, de macht van sociale media, discriminatie van homo's, personeelstekort in de zorg, politiegeweld zoals in de zaak Mitch Henriquez, die door een nekklem om het leven kwam.

Met een voorbeeld van het laatste begint 'Halszaak'. Een agressieve zwerver wordt in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat met een nekklem door de politie aangepakt en raakt in een coma. De agenten die bij de arrestatie aanwezig waren ontkennen excessief geweld.