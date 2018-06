Boris Dittrich: 'Ik stop in elk boek expres een lhbt'er in een stevige positie'

Vandaag beginnen de Spannende Boekenweken en oud-D66-politicus Boris O. Dittrich schreef daarvoor dit jaar het geschenkboek 'Barst'. In die thriller, zijn vijfde, stelt Dittrich een aantal maatschappelijke kwesties aan de orde, waaronder homogeweld. Maar het begint met de vondst van een lijk, iets wat de schrijver ooit zelf meemaakte.

Lees verder na de advertentie

U bent ooit op een lijk gestuit? "Ja, het moet in 1992 zijn geweest. Ik was destijds rechter in Alkmaar en fractievoorzitter van D66 in het stadsdeel Amsterdam-Zuid. Omdat ik rechtstreeks van bewoners wilde horen welke klachten zij hadden, liep ik een week stage bij de politie van Amsterdam-Zuid. Op een ochtend belde een vrouw in paniek op om te zeggen dat haar hondje een lijk had geroken in het Vondelpark, in de bosjes. We gingen direct kijken, maar welke bosjes waren het? We zochten een tijd in de stromende regen en toen zag ik hem ineens liggen: een oude man, een zwerver, met open ogen, lichtblauw. Het licht viel op zijn gezicht. Die aanblik vergeet ik nooit meer. Toen dacht ik al: als ik ooit een boek schrijf, moet dit er zeker in." De AIVD heeft me ooit gewaarschuwd dat er een jongen rondliep die mij wilde vermoorden omdat ik homo was

Wat vindt u zo leuk aan het schrijven van thrillers? "Ik lees ze graag. En ik vind het heerlijk om plots te bedenken en met taal bezig te zijn. In mijn carrière heb ik altijd met misdaad te maken gehad. Eerst als strafrechter en politierechter. Later als politicus met de portefeuille justitie; ik heb bijvoorbeeld een wet tegen stalking gemaakt. Ik voel me als een vis in het water als ik over misdaad schrijf."

U schetst in uw thrillers vaak maatschappelijke problemen. Hecht u daaraan? "Ja. Ik wil graag dingen aan de orde stellen, maar zonder de lezer een lesje te leren. Deze keer gaat het bijvoorbeeld over de oppervlakkigheid van de televisiewereld, waarin mensen worden verleid om dingen te doen die ze anders nooit hadden gewild. Discriminatie binnen de politie is ook een thema, met een Turkse agent en een lesbische hoofdrechercheur. Vroeger was ik altijd op zoek naar boeken waar een homo in zat die stevig in zijn schoenen stond. Zulke boeken waren er nauwelijks; homo's werden altijd neergezet als labiele figuren die verslaafd waren of zelfmoord pleegden. Dat is wel veranderd. Maar ik stop in elk boek dat ik schrijf expres een lhbt'er in een stevige positie, om te laten zien dat seksuele voorkeur er niet toe doet."

Geweld tegen homo's is ook een thema in het boek. Bent u daar zelf slachtoffer van geweest? "Alleen indirect. De AIVD heeft me ooit gewaarschuwd dat er een jongen rondliep die mij wilde vermoorden omdat ik homo was. Hij had het ook voorzien op Henk Krol, destijds hoofdredacteur van de Gay Krant. We werden toen bewaakt. Maar ik ben nooit om mijn geaardheid aangevallen. Ik zie wel veel ellende in mijn werk voor Human Rights Watch, waar ik sinds elf jaar opkom voor rechten van seksuele minderheden wereldwijd. De afgelopen jaren is er een hoop verbeterd. Maar in sommige landen, zoals Barbados, staat op homoseksualiteit nog levenslang. Homo's worden er gechanteerd en trekken daarom weg. In Rusland en veel Afrikaanse landen gaat het ook achteruit."

Heeft u stiekem al een volgend boek in gedachten? "Nou, niet eens stiekem! Met Human Rights Watch heb ik afgesproken dat ik tijd krijg om aan boeken te werken. Ik schrijf vooral tijdens de vele reizen die ik maak, als ik zit te wachten op vliegvelden en in hotels. Net in de trein naar Hilversum zat ik weer te mijmeren over een nieuw plot. Dat is de leukste fase. Het boek is nog niet rijp genoeg om te zeggen waar het over gaat, maar ik sluit niet uit dat het een roman wordt."