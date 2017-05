Borgman werkt op 'schaamteloos theologische' wijze een katholiek uitzicht op de samenleving uit

De thematiek

In dit boek werkt Borgman op 'schaamteloos theologische' wijze een katholiek uitzicht op de samenleving uit. Een uitzicht dat we, zo meent Borgman, door de tijd heen zijn kwijtgeraakt, maar dat het waard is om te herontdekken. Let wel: het is een katholiek uitzicht en geen programma. Er is geen kant en klare katholieke maatschappijvisie die enkel uitgerold hoeft te worden. Meer gaat het om een manier van kijken, een 'contemplatief standpunt' dat probeert hoop te ontwaren in de werkelijkheid. En ja, daar is volgens Borgman absoluut geloof voor nodig. Maar dan kunnen we wel leren accepteren dat we geen grip hebben op onze toekomst, en dat we moeten leren open te staan voor de schatten die daarin schuilen.

Erik Borgman leest als een trein: maar wel een trein die voortraast zonder even bij een station halt te houden

Borgman bespreekt een heel scala aan voorbeelden en probeert zo stukje bij beetje dat katholieke uitzicht helder te maken. Via de vluchtelingenproblematiek en Merkels 'Wir schaffen das' tot een kritische bespreking van de encycliek Laudato Si, langs getuigen van de hoop zoals Dorothy Day of Thomas Merton, naar de hardnekkige problemen in de Nederlandse zorgindustrie. Steeds laat hij zien dat wij mensen uiteindelijk niet niet zoveel grip hebben op onze omgeving. We tasten als blinden in het duister en we weten niet waar we naartoe gaan. Maar dat hoeft geen reden tot angst te zijn: want juist in controleverlies, zegt Borgman, dient zich werkelijke vernieuwing aan.