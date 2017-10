Borg en McEnroe waren allebei licht ontvlambaar

Voordat Björn Borg de ondergoedkoning van Scandinavië werd, kon hij in 1980 zijn vijfde Wimbledon op rij winnen. De enige die dat volgens de Amerikanen kon verhinderen was John McEnroe, volgens een commentator 'de slechtste vertegenwoordiger van Amerikaanse waarden sinds Al Capone'.

Smullen voor de media en het publiek want de persoonlijkheden van de twee mannen konden niet verder uit elkaar liggen: Borg, 24 pas, de beheerste Zweed tegenover McEnroe, emotioneel net de puberteit ontgroeid, die om het minste of geringste in woede ontstak. Hoe dat zou voelen, een vijfde Wimbledon winnen en geschiedenis schrijven, vraagt een verslaggever op een persconferentie aan de Zweedse kampioen. Geen speciaal gevoel, zegt Borg, zonder met z'n ogen te knipperen.

Kracht en onzekerheid

Janus Metz, bekend van de documentaire 'Armadillo' over Deense soldaten in Afghanistan, corrigeert dat beeld in dit fictieve drama. Hij centreert de film rond Borg - in Zweden wordt de film gewoon als 'Borg' uitgebracht - en filmt de aanloop naar de wedstrijd via de afzonderlijke levens van de twee mannen. Shia LaBeouf brengt zowel de kracht als de onzekerheid naar het scherm die McEnroe tekenden maar het is de Zweed Sverrir Gudnason als Borg die echt indruk maakt.

Wat de film laat zien, vooral gedragen door de prestaties van de twee acteurs, is dat Borg helemaal niet de koele kikker was zoals hij bekendstond. Hij was minstens zo licht ontvlambaar als McEnroe. Alleen, Borg leerde zich beheersen. Wat niet wil zeggen dat de woede weg was.

Lees meer filmrecensies op Trouw