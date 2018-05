Bootvluchtelingen, terreur en #MeToo: hoe de actualiteit de Eurovisie-bubbel binnendringt

Zie alleen al het gekissebis tussen Rusland en Oekraïne vorig jaar, dat uitmondde in een Russisch boycot. Ook smokkelt er altijd wel iemand de verboden vlag van Nagorno-Karabach naar binnen als Azerbeidzjan aan de beurt is. En de latere winnaar Salvador Sobral kreeg vorig jaar een officiële waarschuwing van songfestivalorganisator EBU nadat hij tijdens de repetities met een t-shirt de aandacht vroeg voor de vluchtelingencrisis.

Sobral verdedigde zich nog door te stellen dat dit geen politieke, maar een humanitaire boodschap is. En dit jaar lijkt het erop dat de organisatie de teugels iets heeft laten vieren, getuige de inzending van Frankrijk.

Frankrijk: genade voor Mercy

Want die vluchtelingencrisis is ook onderwerp van één van de beste liedjes van deze editie. Het nummer ‘Mercy’ van het Franse popduo Madame & Monsieur, dat al veel aandacht heeft gekregen. De twee zingen het verhaal over het meisje Mercy, dat werd geboren tijdens de vlucht van haar moeder over de Middellandse Zee.

In maart vorig jaar waagde de zwangere moeder van Mercy de oversteek vanuit Libië, op de vlucht vanuit Nigeria. Toen het overvolle vluchtelingenbootje water begon te maken werden zij en tientallen anderen gered door een schip van de Italiaanse kustwacht. Daar aan boord beviel ze van haar dochtertje – Mercy genaamd.

"We waren erg ontroerd door dit verhaal, we wilden de emotie die we voelden, in muziek omzetten", vertelden Emilie Satt (29) en Jean-Karl Lucas (35) aan persbureau AFP. Het echtpaar vormt het electropop-duo Madame & Monsieur. Het meisje Mercy bestaat echt - in april vonden Franse journalisten haar en haar moeder in een vluchtelingenkamp op Catania. Volgens het AFP worden er op de Middellandse Zee jaarlijkse tientallen baby's geboren van bootvluchtelingen.

“We wisten meteen dat we met dit lied moesten gaan toen we werden gevraagd voor het Eurovisie Songfestival. Dit festival draait om solidariteit en tolerantie, dus is het niet meer dan logisch voor een wedstrijd die is opgericht om de Europese waarden van vrede en delen te bevorderen". Het duo zingt in het Frans, en Satt en Lucas hebben hun tekst bewust zo simpel mogelijk gehouden zodat iedereen die ook maar een beetje Frans kan het verhaal van Mercy kan meekrijgen.

Het nummer, de uiterst gestileerde podiumpresentatie maar vooral het verhaal achter dit nummer heeft ervoor gezorgd dat Madame & Monsieur dit jaar tot een van de grote favorieten behoren.