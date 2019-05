Boomlange Chewbacca-acteur Peter Mayhew overleden

Mayhew stierf dinsdagavond thuis in Texas, meldde zijn familie donderdag via zijn Twitteraccount. “De familie van Peter Mayhew moet met groot verdriet bekendmaken dat Peter is overleden. Hij heeft ons op de avond van 30 april verlaten met zijn familie aan zijn zijde.”

Na wat kleine rolletjes reageerde de geboren Brit op een auditie-oproep van George Lucas, die op zoek was naar een boomlange acteur voor de rol van Chewbacca, de trouwe vriend van Han Solo. Mayhew was 2,21 meter lang, en versloeg daarmee de concurrentie.

De acteur speelde wookiee Chewbacca in de Star Wars-films A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), Revenge of the Sith (2005) en The Force Awakens (2015). In die laatste film deelde hij de rol met Joonas Suotamo, die het personage daarna van hem overnam. Bij The Last Jedi uit 2017 stond Mayhew nog wel op de aftiteling als ‘Chewbacca-adviseur’.

Veel eerbetonen aan ‘lieverd’ Peter Mayhew

Het overlijden van Mayhew heeft veel harten geraakt in Hollywood. Op sociale media delen veel sterren die met de Chewbacca-vertolker hebben gewerkt lovende woorden over de acteur, die 74 jaar werd.

Harrison Ford, die in de saga Chewbacca’s maatje Han Solo speelde, noemde zijn collega “een warme, zachtaardige man met een nobele persoonlijkheid”. Hij zei in een statement verder: “Deze aspecten van zijn karakter, plus zijn humor, kwamen terug in het personage Chewbacca. We waren dertig jaar lang partners in de films en vrienden in het leven en ik zal hem missen.” Ford benadrukte ook hoe belangrijk de Star Wars-fans voor Mayhew waren. “Ik en miljoenen met mij zullen nooit vergeten wat hij ons gegeven heeft.”

Star Wars-bedenker George Lucas omschreef Mayhew als een geweldige man. “Hij kwam zoveel als menselijk mogelijk in de buurt van een Wookiee: een groot hart, een zachtaardige inborst, en ik leerde hem altijd te laten winnen. Hij was een goede vriend en ik ben verdrietig over zijn overlijden.”

Regisseur JJ Abrams, die Mayhew regisseerde in zijn laatste film als Chewbacca, The Force Awakens, deelde op Twitter een handgeschreven briefje over de acteur. “Peter was de vriendelijkste man. Aardig en geduldig. Hij steunde en motiveerde iedereen. Een lieverd om mee te werken, die nu al enorm gemist wordt.”

Carrie Fishers dochter Billie Lourd deelde op Instagram een aantal foto’s van Mayhew. Op één daarvan duikt ze als klein meisje in haar moeders armen bij het zien van de 2.21 meter lange acteur in zijn Chewbacca-kostuum.

Eerder op de dag reageerde Mark Hamill, die Luke Skywalker speelde in de Star Wars-films, al op het overlijden van Mayhew. “Een grote man met een nog groter hart, die me altijd liet lachen. Een trouwe vriend op wie ik erg dol was. Ik ben dankbaar voor de herinneringen die we delen en ik ben een beter mens omdat ik hem gekend heb. Bedankt, Pete.”