Bokkige Borst en saaie Van der Vaart: Studio Rusland is slappe hap

Dacht ik bijvoorbeeld een zinderende Spanje-Rusland te hebben gezien - een nerveuze veld- en uitputtingsslag waardoor ik weer helemaal verliefd werd op voetbal - dan hoor je vanuit de NOS-studio waarom het niet om aan te zien was. Maandag op de Belg werd mijn oude goeroe Jan Mulder afgeserveerd als een oude van dagen, in een hakketak-gesprek vol trainersjargon. Zoek je je heil dan maar bij de analisten van RTL, dan loop je kans eerst een kwartier geleuter over orale seks te moeten aanhoren.

Want echt, 'Voetbal Inside Oranje Blijft Thuis' neemt zichzelf noch de kijker meer serieus, nu het zijn laatste weken bij RTL uitzit voordat het programma verhuist naar de nieuwe John de Mol-stal bij SBS. Ik ben een aantal afleveringen geleden afgehaakt. Mijn moeder was die avond op bezoek en zij kende VIOBT nog niet. Ik hoor mezelf nog zeggen: o, maar dat is best een vrolijk praatprogramma, kijk maar eens. Prompt ging het dus het eerste kwartier over Johan Derksens avonturen in de schaamstreek. En dat is wel de laatste plaats waar je hem wil aantreffen.

Maar bij de NOS word je ook niet vrolijk. Henry Schut mag onder zijn T-shirt dan imposante spierbundels verbergen, zijn Studio Rusland is vaak slappe hap, met de bokkige Hugo Borst en de saaie Rafael van der Vaart op de bank. Ik krijg geen klik. Heb het gevoel dat dit programma meer is bedoeld voor insiders en andere deskundigen, dan voor de gemiddelde voetbalkijker.

Slome gehang op de bank Nu mag de redactie die koers zelf bepalen en kunnen ze erop wijzen dat na iedere avondwedstrijd minimaal de helft van de kijkers blijft hangen, als ik het goed heb gevolgd. Maar we zullen nooit weten hoeveel dat er geweest zouden zijn als er meer show werd gemaakt. Met een actief gesprek aan tafel, in plaats van dat slome gehang op die bank. En met een studio vol publiek, voor meer ambiance. Zelfs Jinek weet in die paar minuten dat ze enthousiaste voetbalfans aan het woord laat een gezelliger toernooisfeer te creëren. Enfin, België-Japan keek ik natuurlijk bij d’n Bels. Ook vanwege de aanwezigheid van Jan Mulder aan de drukke napraattafel van VRT’s Villa Sporza, wat voelt als een weerzien met een oude liefde waar ik nog altijd blij van word. Waarom? Omdat Jan Mulder uitstraalt én een geloofwaardige voetbaldeskundige te zijn én een tv-professional die weet dat wij onze tijd aan hem besteden en daarom de beleefdheid heeft om zijn ideeën op een spirituele en fatsoenlijke manier over te brengen. Vond ik. Maar maandagavond laat was het niet Mulders finest hour. Aan een tafel met twee voetbaltrainers en een keeper kreeg Jan Mulder ervan langs in een gesprek over het fenomeen omschakelingsvoetbal. Mulder werd verweten ‘in het verleden te leven waarin het ging om tegenaanval en counter’. Terwijl nu ‘omschakeling’ het trefwoord is. Mulder oogde opeens ook knorrig. Probeerde zijn tafelgenoten de mond te snoeren door wijzend op het publiek te zeggen: “Misschien kunnen de mensen hier wat intelligentere taal over deze eenvoudige sport spuien.” Voetbal een eenvoudige sport? Na de wedstrijd wordt het vaak nog knap ingewikkeld.

