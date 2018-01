Bokkenrijders: legende vervlochten met hedendaagse misdaad

Reggie Naus

Broederschap van de Bok

Ploegsma; 247 blz.

€ 17,99 Vanaf 13 jaar

De mysterieuze geschiedenis van de achttiende-eeuwse Bokkenrijders in Zuid-Limburg kreeg in de jeugdliteratuur een blijvende plaats dankzij het vierluik (1986-1994) van Ton van Reen, verfilmd voor tv en nog steeds gebundeld verkrijgbaar als ‘De bende van de Bokkenrijders’. Misschien dat Van Reens uitvoerigheid andere jeugdauteurs heeft afgeschrikt het onderwerp bij de bokkenhorens te vatten, want er verschenen sindsdien nauwelijks nog kinderboeken over de roversbende.

‘Broederschap van de Bok’ van Reggie Naus is daarom een aangename verrassing. De schrijver kiest een verfrissende invalshoek: in hedendaags Limburg is een criminele bende actief, die zich laat inspireren door de Bokkenrijders. De politie vraagt Bokkenrijder-expert Anna advies. Haar tienerdochter Fleur raakt onbedoeld bij het onderzoek betrokken als ze wordt aangesproken door een zwerfjongen die lid zegt te zijn van de bende.

Het verhaal van Anna en Fleur blijft hangen in een dreigend, maar oppervlakkig misdaadverhaal

Opmars en ondergang In aparte hoofdstukken volgen we ondertussen Peter, die in Walem van midden achttiende eeuw de opmars en ondergang van de Bokkenrijders meemaakt. Armoede drijft hem in de armen van de bende, die kerken en rijkaards besteelt, soms met grof geweld. De spanning loopt hoog op als Peters ‘gezellen’ worden opgepakt: zullen ze zijn naam noemen in de martelkamer en bungelt hij binnenkort ook aan de galg? Het historische verhaal komt wel beter uit de verf dan het hedendaagse. Peters worsteling met goed en fout, schuld en onschuld, wordt heel aardig uitgewerkt. Zijn verhaal grijpt misschien ook meer aan door de onomwonden manier waarop Naus alle narigheid uit die tijd be- schrijft: de armoe, het geweld, het martelen.