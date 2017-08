Boijmans hoeft tekeningen Koenigscollectie niet af te staan aan nazaten

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam kan zijn gehele Koenigscollectie houden. Zes erven van Koenigs, die claimen dat een deel ervan hun eigendom is, zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. Het gaat om drie tekeningenalbums, acht eeuwenoude betekende boeken en elf losse tekeningen.

De tekeningencollectie van Franz Koenigs is wereldberoemd. Tussen 1922 en 1931 verzamelde deze bankier tekeningen van alle belangrijke kunstenaars uit de geschiedenis. Hij gaf ze in de jaren dertig in langdurig bruikleen aan Museum Boijmans. Toen hij de collectie door geldproblemen had moeten verkopen, kocht Daniël van Beuningen deze en schonk haar in 1940 aan het museum.

Het gaat om zo'n 2500 tekeningen. Het is niet gek dat ze er niet aan zijn toegekomen om alles apart te registreren Conservator Albert Elen

Maar volgens kleindochter Christine Koenigs en vijf andere nazaten zat een deel van de tekeningen niet bij deze aangekochte collectie. Ze zouden onderdeel zijn van een aparte bruikleen, die nooit aan het museum is geschonken of verkocht. De belangrijkste objecten die zij claimen, zijn twee albums met 401 bladen van de Italiaanse Renaissance-kunstenaar Fra Bartolommeo. Maar ook acht gedrukte boeken, door Albrecht Dürer van tekeningen voorzien, zijn zeer kostbaar. Ook zit er een beroemd album bij met tekeningen van de Italiaanse kunstenaar Benozzo Gozzoli.

Inventarislijst De erven baseren hun claim op een inventarislijst uit 1935, waarop alle losse tekeningen uit de Koenigscollectie werden geregistreerd. Maar elf tekeningen ontbreken daarop, evenals de albums. Dat zou volgens hen betekenen dat ze tot een aparte bruikleenovereenkomst behoren. Er is nooit enig bewijs van zo'n aparte bruikleen gevonden. Het is begrijpelijk dat de inventarislijst niet ook alle afzonderlijke tekeningen uit de albums omvat, aldus het verweer van Museum Boijmans. "Het gaat bij de collectie om zo'n 2500 tekeningen. Het is niet gek dat ze er toen niet aan zijn toegekomen om alles apart te registreren", zegt conservator Albert Elen. "Dat lukt ons tegenwoordig ook niet altijd. Bang voor de uitspraak zijn we daarom niet geweest. Ook niet voor het hoger beroep dat al is aangekondigd." Voor Christine Koenigs is het de zoveelste claim tegen een museum. Behalve tegen Boijmans en de Nederlandse staat spande ze de afgelopen twintig jaar procedures aan tegen musea in de Verenigde Staten, Engeland en een privé-eigenaar, die alle zijn afgewezen. Ze vertegenwoordigt slechts een deel van de nazaten van Koenigs. Anderen hebben zich nadrukkelijk van haar claims gedistantieerd.

