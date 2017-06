Boezemvrienden Bart en Edo zijn soms piraten

Dat we het ritme in de tekst ook hóren, is de verdienste van veelgevraagd vertaler en zelf gevierd kinderboekenschrijver Edward van de Vendel, want de oorspronkelijke zin gaat zo: Birt loves their two-by-two rhythm.

Samen spelen Bart en Edo lange dagen bovenop de Suikerheuvel met twee grote, kartonnen dozen en een flinke dosis fantasie: “Soms zijn ze koningen. Soldaten. Astronauten. Soms zijn ze piraten, bevaren ze de wolken en de wilde, wilde zee.”

Maar dan beklimt Kai de heuvel. Je voelt meteen met hem mee, omdat hij, zo staat er, eindelijk de moed heeft gevonden om te vragen of hij mee mag spelen. Edo onthaalt hem, maar zijn ‘ritme’ met Bart raakt verstoord.

Het gaat nergens expliciet over jaloezie en dat is sterk: we weten genoeg als Bart zijn doos in elkaar stampt en niet meer naar de heuvel komt

Hier helpt Van de Vendel zijn Britse collega opnieuw met een piepkleine ingreep, die haar tekst een tikje poëtischer maakt. Birt feels strange, staat er in het origineel, onder een tekening waarop we Bart afgezonderd van Edo en Kai met een stokje in het zand zien tekenen. “Soms voelt het vreemd”, vertaalt Van de Vendel, die de interpretatie van de tekening daarmee aan de lezer overlaat. Wie voelt hier wat precies?

Het gaat nergens expliciet over jaloezie en dat is sterk: we weten genoeg als Bart zijn doos in elkaar stampt en niet meer naar de heuvel komt. Tot Edo en Kai hem komen verrassen met een gigantische doos-met-wielen, ‘een ongeloofelijk monstermaakseldozending!’ (fijn woord!). Fantasie en vriendschap krijgen weer vat op Bart: “En het is zo fijn om met z’n drieën te zijn. Om Edo-Kai-en-Bart te zijn. Het is net een ritme: drieën drieën drieën.”

De beelden van illustrator Benji Davies, bekend van ‘De kleine walvis’, verrassen minder dan in zijn vorige prentenboeken en de inwisselbare gezichtjes van zijn steevast schattige figuren beginnen een beetje te vervelen. De grootste troef van Davies’ werk in dit boek is de sfeer van het warme zomerlandschap, met hel licht, zwaar groen en ruig gras. Een aantrekkelijke achtergrond voor dit invoelbare verhaal.

Linda Sarah - Het kartonnen kasteel

(On Sudden Hill).

Vert. Edward van de Vendel. Ill. Benji Davies.

Luitingh-Sijthoff; 40 blz. € 13,99. Vanaf 4 jaar.

