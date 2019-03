Boerenkaasfondue nu ook in blik, maar zelf maken mag natuurlijk ook nog

Heistek, van huis uit kok, noemt zichzelf kaasbaas. Al tien jaar runt hij een eetwinkel in Assendelft met traiteurmaaltijden en delicatessen. Vooral zijn kaasfonduepakket is een hardloper: geraspte boerenkaas met het recept en een fles wijn erbij.

Leermoment: verkeerde kaas zorgde voor ontplofte blikken

Toen hij voor het eerst deelnam aan een food-festival wist hij het meteen: kaasfondue natuurlijk. Dat bleek een hit, vele festivals volgden en steevast waren de pannen niet aan te slepen. Bovendien bleek menigeen graag een portie te willen voor thuis. Nee, zeg, geen zak geraspte kaas, maar graag kant-en-klare fondue. Alleen, hoe dan? Heistek, praktisch type, kocht op Marktplaats een inblikmachientje en begon te experimenteren met kaasfondue in blik, op te warmen in een pannetje water. Twee jaar duurde zijn zoektocht. Welke kaas - leermoment: verkeerde kaas zorgde voor ontplofte blikken - welke wijn, welke temperatuur, welke pasteuriseermethode. Aanvankelijk deed hij in zijn eigen winkel drie uur over twaalf blikken.

Toen deed hij mee aan een wedstrijd voor nieuwe eetproducten, de Amsterdam Food Pitch 2018, en hoewel hij niet won, gaf dat wel de boost die hij nodig had. Lang verhaal kort: nu kan hij tot wel 500 blikken per dag maken in een heuse inblikfabriek en is zijn kaasfondue te koop in 70 winkels door heel Nederland. Grappig detail: de oorspronkelijke blikken van 750 ml gelden in de Zaanstreek voor 2 personen, in de rest van het land voor 3 à 4 personen. Vandaar dat hij op verzoek nu ook een kleiner blik heeft gemaakt.

Krijgt hij het rustiger, nu de zomer eraan komt? Integendeel, klanten nemen de blikken graag mee naar camping, boot of picknick, zo blijkt.

Dit is het oorspronkelijke recept van kaasbaas Ray Heistek. Rasp alle kazen of vraag dat aan de kaaswinkel, waar ze u uiteraard ook kunnen adviseren; de mix is belangrijk voor smaak en consistentie.

Zelf maken voor 2 (of 3) personen Schenk de wijn in een pan die geschikt is om fondue in te maken, een aardewerken caquelon of gewoon een ouderwets gietijzeren pannetje. Pers de knoflook erboven uit en breng de wijn tegen de kook aan. Roer de maïzena los met 50 ml koud water en voeg al roerend toe. Blijf roeren tot de boel glad en licht gebonden is. Deze volgorde klinkt ongebruikelijk, maar is volgens Heistek hét geheim waardoor de fondue gegarandeerd niet gaat schiften. Voeg nu hand voor hand de geraspte kaas toe en blijf op matig vuur roeren tot een glad geheel met klassieke trekdraden. Breng op smaak met versgemalen peper en eventueel wat gehakte bieslook. Klassiek hierbij: veel (stok)brood. Wie gezond wil doen, gaat ook in de weer met gekookte krieltjes, paprikareepjes en bloemkoolroosjes. Of serveer alleen met een groene salade. 250 ml droge witte wijn 500 g boerenkaas (150 g jong- belegen, 300 g boerenbelegen en 50 g extra belegen) 1 knoflookteen 1 eetl maïzena peper uit de molen optie: 2 eetl bieslook