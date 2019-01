Boeren zoals vroeger klinkt idyllisch, maar het leven was zwaar

Nederlandse boeren moeten voor een duurzame landbouwtoekomst terug naar de jaren vijftig. Meer met de hand werken, weer trekpaarden inzetten. Dit bepleitte bioboer Meino Smit onlangs in zijn proefschrift. Benieuwd hoe het boerenleven er dan zou uitzien? Op de tentoonstelling ‘Boereneenvoud’ in de Koppelkerk in Bredevoort waan je je op het boerenland in de vijftiger en zestiger jaren. De landbouw was toen nog kleinschalig, melken en oogsten gebeurden met de hand en het landschap was nog onberoerd door ruilverkaveling.

Dat klinkt idyllisch maar het leven was zwaar, getuige alleen al de blikvanger van deze expositie: een boerin die op haar knieën aardappels aan het rooien is. Dat gebeurde met blote handen, want werkhandschoenen hadden deze keuterboertjes niet. Dat was pijn lijden, weet deze boerendochter uit eigen herinnering, als je krabbend in de aarde met de nagels hard over een aardappel raspte.