BNNVara wil documentaire 'Jesse' helemaal nergens vertoond zien

Aanleiding hiervoor was ophef over de maker van de documentaire, Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was.

GroenLinks en de producent van 'Jesse' wilden de voorpremière graag laten doorgaan maar daarvoor was toestemming van BNNVara nodig, en die gaf geen groen licht. De omroep wil evenmin dat de documentaire via andere kanalen vertoond wordt. Omroepdirecteur Gerard Timmer zei eerder dat vertoning op bijvoorbeeld documentairefestival IDFA hem misschien wel wat leek, maar dat lijkt nu van de baan. "Niet uitzenden is wat ons betreft niet op tv, radio, internet, in de bioscoop, YouTube, nergens", zei een woordvoerster van de omroep maandag tegen het ANP.

Zondag besloot BNNVara al de documentaire niet uit te zenden vanwege kritiek op de dubbelrol van documentairemaker Joey Boink. Boink filmde een jaar lang achter de schermen bij GroenLinks: hij volgde Klaver bij politieke bijeenkomsten maar ook tijdens de uitvaart van zijn moeder. Daarbij droeg Boink ‘een dubbele pet’, erkent hij zelf: hij was gedurende een jaar ook in dienst van de partij als ‘beeldvoerder’. Zo iemand moet ervoor zorgen dat een politicus zo goed mogelijk in beeld komt.

Boink was verrast door het terugtrekken van de documentaire. "Ik ben vanaf het begin open geweest over mijn rol", zei hij daarover in Trouw.

Overheidsgeld De documentaire is niet betaald uit overheidsgeld, liet Frans Klein, directeur televisie bij de NPO vanavond weten. "BNNVara moet zelf voor de kosten opdraaien". Aanvankelijk was er volgens hem wel NPO-geld voor de film Jesse beschikbaar. Volgens Klein is in "goed, maar wel intens overleg'' besloten dat de documentaire niet wordt uitgezonden. Zelf hoorde hij pas vorige week donderdag dat de maker in dienst was van GroenLinks. "Dat was wel de reden om in overleg te treden." Lees ook: Documentairemaker Joey Boink over zijn Jesse Klaver-docu: 'Ik heb een integere film gemaakt'

