Blokvormen en primaire kleuren sieren 'Zuid'

Een gigantisch ijzeren gevaarte bungelt in de kabels van een hijskraan op de Amsterdamse Minervalaan. Een toren van lichtblauwe blokken op z'n kant, alsof een kleuter zijn lego-bouwsel heeft omgegooid. Een mevrouw kijkt bezorgd naar boven: "Moet ik mijn auto weghalen?" "Nee hoor", zegt kraandrijver Berend Meijer geruststellend. "Hij blijft wel hangen."

Het gevaarte is een kunstwerk van Joost Baljeu (1925-1991), een naoorlogse beeldhouwer die zich liet inspireren door geometrische en abstracte vormen. Zijn beeldhouwwerk is een pronkstuk van de 'Internationale Sculptuur Biënnale Amsterdam, ArtZuid', die volgende week begint. De openluchtexpositie sluit aan bij het themajaar 'Van Mondriaan tot Dutch Design': vanaf 19 mei sieren blokvormen, rechte lijnen en primaire kleuren vier maanden lang Amsterdam-Zuid.

Zes weken zijn Meijer (39) en zijn collega's van Koninklijke Saan aan het werk om alle beelden - soms kolossale creaties - op hun plek te krijgen. Kunsttransport is een vak apart, zegt hij. "Eerst halen we de kunstwerken op locatie op en brengen we ze onder in onze loodsen. Daarna begint het plaatsen. Routine wordt het nooit. Elk kunstwerk is anders. Er is geen vaste methodiek voor hoe je zo'n kunstwerk laadt, hijst, vastzet of transporteert."

Kinderspel Meijer takelt de blauwe toren omhoog onder toeziend oog van oprichter van ArtZuid Cintha van Heeswijck en curator Rudi Fuchs. "Het is zo simpel in z'n principe", zegt Fuchs (75), kunsthistoricus en voormalig directeur van het Stedelijk Museum. "Alsof een kind met z'n blokken heeft zitten spelen. Het heeft geen boven-, onder- of zijkant en het is transparant, dat maakt het geheimzinnig." Deze vijfde editie van ArtZuid toont de invloed van De Stijl op de naoorlogse Nederlandse beeld­houw­kunst. "Je kunt ernaar kijken zoals je naar een boom kijkt", zo beschrijft Fuchs de abstracte kunst. "Het is geen keizer op een paard, maar het laat je verwonderen en spreekt je verbeelding aan." De tekst loopt door onder de afbeelding De sculpturen hoeven niet per se pompeus of imposant te zijn. © Patrick Post Daarvoor hoeven de sculpturen niet per se pompeus of imposant te zijn, zo toont ArtZuid. Verderop ligt een gele paperclipachtige vorm ter grootte van een bijzettafel, van Gust Romijn (1922-2010). Voor het Hilton Hotel aan de overkant staat een betonnen constructie van Ruud Kuijer (1959), die hij speciaal voor ArtZuid maakte. 'Hangend Vlak' heet het, je zou er een klokkentoren of een soort giraf in kunnen zien. Deze vijfde editie van ArtZuid toont de invloed van De Stijl op de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst. "Mondriaan was de allergrootste", zegt Fuchs. "Hij heeft de kunst uit de schaduw gehaald. Al die heldere lijnen zijn aan hem te danken. De abstractheid was zonder twijfel de grootste kunstvinding van de twintigste eeuw." Kwartslag draaien, gebaart Fuchs met z'n wandelstok naar Meijer. Die heeft om z'n middel een buideltasje met een joystick en schakelaars waarmee hij de kraan bedient. Op de millimeter nauwkeurig manoeuvreert Meijer het kunstwerk van Baljeu naar z'n plek. Zijn collega's boren het stuk vast in het beton, alsof het een schilderijtje aan de muur is. "Die man kan dat zo goed", zegt Fuchs over Meijer. "Dan denk ik aan Michelangelo en z'n sculpturen. Toen hadden ze nog geen hijskranen."

Internationale allure De jubileumeditie van ArtZuid moet Nederlandse abstracte kunstenaars op de internationale kaart zetten. Langs de Minerva- en Apollolaan in Amsterdam staat t/m 17 september werk van onder meer André Volten, Auke de Vries, de jonge Saskia Noor van Imhoff en Ad Dekkers, aan wie Rudi Fuchs de tentoonstelling heeft opgedragen. De sculpturen op de Zuidas zijn van internationale makelij. Er staat onder andere een stuk van de bekende Belg Arne Quinze, die met een kleurrijk werk aandacht wil vragen voor de natuur. Op het Gershwinplein is een kunstwerk van de Spanjaard Christóbal Gabarrón te zien: 'Enlightened Universe', dat hij maakte ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

