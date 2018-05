Blatante onzin ondervindt concurrentie van blatende waanzin

Maandag dook blaten in een heel andere context op in Trouw. Op de opiniepagina betoogde een auteur dat het 'blatende waanzin' zou zijn als het kabinet besluit bomen langs gevaarlijke wegen te kappen. 'Grote onzin' begrijpt de welwillende lezer.

Lees verder na de advertentie

Vermoedelijk is 'blatende waanzin' een vertaling van de Engelse uitdrukking blatant madness, die je kunt vertalen als klinkklare onzin/waanzin. Ook in het Nederlands wordt blatant soms gebruikt. Van Dale omschrijft het als 'overduidelijk' en vermeldt als voorbeeld 'een blatante leugen'.

Het is niet de eerste keer dat blatant madness wordt 'vertaald' als 'blatende waanzin'. In 2012 gebruikte het Belgische blad Knack dezelfde uitdrukking en ook op Twitter is de laatste jaren 'blatante waanzin' te vinden, net als 'blatende onzin'.

Blatend als alternatief voor blatant zoals in 'blatende onzin/waanzin' is nog niet algemeen aanvaard, maar dat kan later wel het geval zijn. Etymologisch zijn beide woorden trouwens verwant. Blatant gaat terug op een Schots werkwoord voor blaten. Dichter Edmund Spenser introduceerde het woord in het Engels in een beschrijving van het onwelluidende geluid van het fabeldier Chimaera, dat volgens Homerus de kop van een leeuw, staart van een slang en het lichaam van een geit had.

Peter-Arno Coppen en Ton den Boon helderden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u op. Ook een taalvraag? Mail naar: tdb@taalbank.nl

Kijk voor eerdere afleveringen op trouw.nl/taal