Black memories overtuigt en komt binnen

“Als ik door de stad loop, voel ik hoe mijn huid stráált”, zegt een danseres in de voorstelling ‘Black Memories’. “Hoe zwarter, hoe beter!”, zegt zij. Maar er zijn ook herinneringen aan discotheken waar je niet naar binnen mag, kappers die niets met je haar aankunnen en winkeliers die extra op je letten. Niet om je van dienst te zijn, maar om te controleren of je niets in je tas stopt.

Verdeel-en-heerspolitiek

Zeven dansers en acteurs en een liveband gebruiken hun persoonlijke belevenissen als opmaat tot de koloniale geschiedenis van Nederland. Tot slaaf gemaakte mensen, die als handelswaar in een magazijn liggen opgestapeld. De verdeel-en-heerspolitiek van plantagehouders om gekleurd en minder gekleurd tegen elkaar op te zetten. “Dat is de schaduwzijde van jullie Gouden Eeuw en Amsterdamse Grachtengordel”, zo houden ze het publiek in Theater De Krakeling voor.

Het spel is geloofwaardig; dit is hún verhaal, hún visie op het verleden

Het wij-zij-denken houdt met een gemengd jongerenpubliek in de zaal moeilijk stand, maar het verhaal komt binnen. Het spel is geloofwaardig; dit is hún verhaal, hún visie op het verleden. En dat verleden is wat hen betreft nog lang niet afgerond. De spelscènes gaan moeiteloos over in energiek gedanste choreografieën. De dansers combineren urban met moderne dans en traditioneel Afrikaans en vormen net zo makkelijk een de-pan-uit-swingend gospelkoor.

Ook in hun dans klinkt het verleden door; gospel begon ooit op de plantages, vertellen zij. Aan weerszijden van het toneel brengen de vier musici een al even wervelende mix van westerse, Caribische en Afrikaanse muziek. Ze zwepen de dansers op in de razendsnelle en technisch sterke solo's, waarbij zij omringd door de anderen één voor één in de cirkel dansen.