Bizarre wendingen van 'Herman in een bakje geitenkwark'

Soms erg in het oog springend, als ze à capella zingen, soms heel achteloos, zodat het bijna niet opvalt. Als de vier in het bos rond het kampvuur zitten, hoor je typische nachtgeluiden: tjirpende insecten en af en toe een uil of een ander beest dat langskomt. Een heel subtiel geluidsdecor dat ze toch echt zelf produceren. Dat is anders als er uit volle borst, als een boyband bijna, vierstemmig zingend uitleg wordt gegeven over de grondwet, waaraan en passant ook dinosaurussen te pas komen.

Dat is het tweede handelsmerk van Herman in een bakje geitenkwark: hun scènes kennen vaak een absurd uitgangspunt of krijgen halverwege een bizarre wending.

Er zitten leuke vondsten in hun derde avondvullende programma 'Verplicht spelen'. Benny van der Bijl, Polle Vrienten, Rein Mulder en Rob Veugelaers zijn heel muzikaal en staan met aanstekelijke energie op het toneel. De onderwerpen variëren, maar komen vaak uit een jongensbrein: een voorliefde voor zombies, geweld en puberaal machogedrag.