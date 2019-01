Bingen kun je op allerlei manieren doen

Toen bingen (uitgesproken als binzjen) ruim tien jaar geleden courant werd, fungeerde dit werkwoord aanvankelijk, geheel in lijn met to binge in het Engels, ter aanduiding van onmatige consumptie van voedsel of sterke drank (binge-eten of bingedrinken). Aangenomen wordt dat het Engelse origineel eerst een vakterm voor bevochtigen of doorweken was: houten vaten of boten werden vroeger soms langdurig bevochtigd met of geheel ondergedompeld in water om het hout te laten uitzetten, waardoor de vaten en boten waterdicht werden.

Lees verder na de advertentie

Pas later werd to binge figuurlijk gebruikt voor zuipen. Het Engelse dialectwoordenboek (Leicestershire Words, Phrases, and Proverbs uit 1848) dat dit werkwoord als eerste uitvoerig omschreef, veronderstelt dat to binge terug te voeren is op het Duitse woord benetzen (bevochtigen).

Net als in het Engels is het werkwoord in onze taal volop in ontwikkeling. Zo is bingen volgens Van Dale onovergankelijk ('we zitten te bingen'), terwijl het de afgelopen tijd in de media vaak - in navolging van het Engels ('binging Netflix') - overgankelijk werd gebruikt ('we zitten Netflix/Twin Peaks/een nieuwe serie te bingen'). Verder treffen we het eerste deel van bingedrinken en -kijken nu ook aan in andere samengestelde werkwoorden, zoals bingegamen, bingelezen en bingeluisteren.