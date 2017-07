Bij zon, regen of onweer, asperges kunnen altijd

Deze luxueus ingepakte asperges kunnen altijd.

• 4 vellen brick (klaar voor gebruik) • 8 dunne plakken ham • Pakje roomkaas met knoflook en groene kruiden • 24 groene asperges • Rucola of andere slablaadjes • Olie om te frituren of losgeroerd eigeel voor in de oven

Recept

Kook de asperges in een paar minuten beetgaar in kokend water met wat zout.

Laat ze uitlekken. Halveer brickvellen.

Besmeer elk half brickvel met gekruide roomkaas en leg er een plak ham op.

Vouw brick en ham samen dubbel, zodat een vierkant ontstaat.

Leg 3 asperges aan de rand van het vierkant en rol dat op tot een sigaar. Het is niet erg als de topjes van de asperges er een beetje uitsteken.

Steek het rolletje vast met een cocktailprikker of plak het deeg vast met wat losgeklopte eiwit.

Bak de rolletjes goudbruin en krokant in een royale laag hete olie in een diepe koekepan of wok. Laat ze uitlekken op keukenpapier.

Of verhit de oven 220 °C, kwast de pakketjes aan alle kanten in met een beetje olie, bestrijk ze aan de bovenkant met eigeel en leg ze in de oven tot ze mooi gekleurd zijn.

Breng voor de saus de slagroom tegen de kook aan en laat hem 5 minuten zachtjes inkoken.

Roer de geraspte Parmezaanse kaas erdoor en peper en zout naar smaak.

Meng 3 delen olijfolie op 1 deel citroensap met zout en peper naar smaak en hussel dit door de slablaadjes met zoveel citroenrasp als u lekker vindt.

Leg de aspergepakketjes op de slablaadjes en schep er de Parmezaanse-kaassaus over. Wie het nog niet genoeg vindt maakt er (van tevoren) bijvoorbeeld tomaten à la provençale bij:

Verhit de oven tot 200 °C. Laat de pitjes uit de tomaten uitlekken.

Meng knoflook en peterselie met peper en zout naar smaak.

Vul de tomaten met dit mengsel, sprenkel er olijfolie over en zet ze 25-30 minuten in de oven.

Ze zijn warm net zo lekker als afgekoeld.