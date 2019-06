Bij spektakeltheater ‘Hanna van Hendrik’ klinkt het geboe óp het toneel

Op het toneel, in een nagebouwde stal, staan zes koeien vredig te herkauwen. Ook de decorboerderij ernaast ademt een weldadige rust. Dan ineens breekt de hel los. Twee gehelmde motorcrossers stormen het toneel op. Met ronkende uitlaat scheuren ze vlak langs de dieren. Zand stuift van de vloer omhoog, benzinedampen verspreiden zich door de lucht en de theaterstoelen trillen van het gedender.

De arme koeien? Die blijven stoïcijns onder het motorgeweld, ook als er een liveband met jengelende gitaren en drums doorheen begint te rocken. Zelfs de geweerschoten die even later klinken, brengen de beesten niet van hun stuk. Althans, op het hoogtepunt van de herrie is er één dier dat even ‘meuhhh’ kermt, de staart optilt en het nodige laat vallen. Maar dat is alles – stresstest glansrijk doorstaan.

De komende twee maanden staan de koeien 41 voorstellingen lang in de theaterproductie ‘Hanna van Hendrik’. Het spektakelstuk, spelend in het Twente van de jaren zeventig, gaat over boerin Hanna die financieel aan de grond zit. Net als veel andere boeren crepeert zij onder het Haagse beleid uit die dagen: mechanisering, schaalvergroting, ruilverkaveling. Komt ze er bovenop, of zal ze haar geliefde vee en de boerderij moeten verkopen?

Het idee voor het stuk is afkomstig van de internationaal gevierde actrice Johanna ter Steege (58). Zij bracht haar jeugd door op de boerderij van haar opa en oma in het Twentse gehucht Notter. Haar grootouders zagen zich later genoodzaakt de boerderij te verkopen. “Voor hen was het niet zo erg omdat ze al oud waren”, vertelt Ter Steege buiten in de zon, gezeten op een boerenkar op Vliegveld Twenthe, waar het stuk wordt opgevoerd. “Maar voor veel andere boeren was het een drama. Die geschiedenis wil ik laten zien, verpakt in de ontroerende familiesaga van Hanna, haar ouders en haar kinderen.”

Boerenopstand

Begin jaren zeventig liepen de spanningen in Twente hoog op. Het dorpje Tubbergen werd in 1971 het onwaarschijnlijke epicentrum van de felste boerenopstand uit de Nederlandse geschiedenis. Met brandbommen en een giertank voerden de boeren een veldslag tegen de politie, uit protest tegen de dreigende ruilverkaveling.

Veel Twentenaren bewaren herinneringen aan de opstand, die wordt nagespeeld in ‘Hanna van Hendrik’. Zij zullen het stuk ervaren als een ‘feest der herkenning’, verwacht Ter Steege. In de aanloop naar de première merkte ze dat lokale bewoners ‘nergens anders meer over praten’. Maar de actrice hoopt ook Nederlanders uit andere regio’s te boeien, bijvoorbeeld uit de grote steden.

Wij bouwen een brug tussen stad en platteland Johanna ter Steege, actrice

“Het stuk gaat over het loslaten van tradities, over de angst voor het onbekende, over liefde en over de strijd tussen generaties. Het is invoelbaar voor iedereen. Aangrijpend ook: tijdens de repetitie van het slotdeel, met prachtige koorzang, zaten veel mensen hier te huilen. Voor stedelingen is het verder interessant om eens te worden ondergedompeld in een wereld waar ze normaal niets mee te maken hebben. We bouwen een brug tussen het platteland en de stad.”

Een uitdaging voor niet-regionale toeschouwers is dat de dialogen grotendeels in Twents dialect klinken. Hanna praat zo: “Ruiln? Iej deankt toch nie dat ik goa ruiln! Met de noabers zeker. Ik weet hoe miene groond der biej steet. En wat krieg ik der veur terugge? Slechte groond. Zo schroal as wat. Ik zeg: gewoon loatn zo as het is. As iej met alle weendn métdreait, wor iej duuzelig.”

Spelen in haar streektaal is voor Ter Steege een droom die uitkomt. Ze heeft geacteerd in het Engels, Duits en Frans, maar nooit in het Twents. Haar tegenspeler Huub Stapel (64), van oorsprong uit Limburg, moest daarentegen flink aan de tukkerse tongval wennen. “In het begin kon ik lang niet alles verstaan”, zegt hij terwijl hij zich omkleedt voor een nieuwe scène. “Als Twentenaren op hol slaan, wordt het echt geknauw. Ik heb er hard op gehamerd dat het verstaanbaar bleef, en dat is gelukt.”

© Herman Engbers

In het stuk komt een nog jonge Stapel vanuit Limburg in Twente wonen. Hij belandt in een grappige scène waarin zijn toekomstige vrouw Hanna hem leert hoe je een koe melkt. Gezeten naast zo’n beangstigend groot dier speelt Stapel een hopeloos onwennige kluns, met de nadruk op spéélt. “In werkelijkheid kan ik al vanaf mijn zevende melken”, zegt hij. “Mijn moeder was van de boerderij. Daar heb ik het geleerd. Als je zoiets eenmaal kan, verleer je het nooit meer, net als met autorijden. Het boerenleven voelt voor mij heel vertrouwd.”

Dan moet hij het toneel op, rijdend en al. Probleempje: zijn bromfiets, een rode oldtimer van het merk Kreidler, wil niet starten. Vloekend staat Stapel tussen de coulissen. “Hier kan ik toch zo chagrijnig van worden, techniek die niet werkt…” Even later zwiert hij als een volleerd kunstschaatser met de brommer over het podium. Geen wolkje meer te bekennen, afgezien van de rook uit de uitlaat.