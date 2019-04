Bij rauw Tilburg past eigen schreefloze lettertype

In TilburgsAns is het karakter van de stad vervat, vertelt typograaf Sander Neijnens, geestelijk vader van Ans. Dat karakter is rauw: Tilburg is van oudsher een stad van werkvolk, textielarbeiders. Vandaar dat Ans een schreefloze letter is (‘sans’ in vormgeversjargon): “Het is een stad zonder schreven, zonder tierelantijnen”.

Er wordt ook gedanst, er borrelt hier veel, al moet je er soms even naar zoeken Sander Neijnens, geestelijk vader van Ans

Maar de bewoners hebben ook een eigenzinnige, verrassende kant volgens Neijnens. “Ze hebben een absurdistisch gevoel voor humor, net als de Belgen. En er wordt ook gedanst, er borrelt hier veel, al moet je er soms even naar zoeken.” De o’tjes en a’tjes zijn iets kleiner in TilburgAns, waardoor de letters een beetje dansen. Die vrolijkheid zit ook in de hoofdletter Q, die oogt als een opgelaten ballonnetje.

Kroepoekdak Sinds haar geboorte is het lettertype gratis te downloaden en dat doen de Tilburgers gretig. Naast letters zijn er ook zo’n negentig pictogrammen, die Neijnens samen met graficus Ivo van Leeuwen ontwikkelde; binnenkort komen er nog dertig bij. Ze verbeelden typische plekken (zoals het station met kroepoekdak), maar ook de Tilburgse taal. Zo zijn er symbolen voor ‘lozzie’ (horloge) en ‘knòrrie’ (kanarie). Eén nadeel heeft Ans wel: je kunt er niet ‘tot ziens’ in typen, want die woorden veranderen vanzelf in ‘houdoe’. Morgen ontvangt de Brabantse schrijver en taalkundige Wim Daniëls een ingelijst exemplaar van deze lokale afscheidsgroet.

