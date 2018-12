Bij Marga Minco komt altijd toch de oorlog weer boven

Marga Minco (98) geeft al jaren geen interviews meer. Haar gehoor is te veel achteruitgegaan. Ze leeft een teruggetrokken bestaan in Amsterdam. Maar uit de vele vraaggesprekken van vóór 2010 rijst een helder beeld op: een perfectionistische, gedreven schrijfster die over elk woord nadenkt en altijd heeft gezocht naar vernieuwing.

Haar grote doorbraak was ‘Het bittere kruid’ (1957), de debuutnovelle die haar oeuvre zou domineren. In 22 korte hoofdstukken tekende ze herinneringen op aan de oorlogsjaren, waarin ze moest onderduiken. Vrijwel al haar familieleden werden gedeporteerd. Alleen zijzelf en één oom overleefden. Haar belangrijkste drijfveer bij het schrijven, zei ze in 1980 tegen schrijver Jan Brokken, was dat ze haar familieleden ‘verder wilde laten leven’.

Het boek verscheen in een tijd waarin Nederlanders collectief over de oorlog zwegen. Geen mens wil dit boek lezen, vreesde Minco dan ook. Het verhaal leek haar hooguit interessant voor een paar mensen om haar heen. Ook de uitgever twijfelde. Hij zag de kwaliteit, maar liet het werk een jaar in de la liggen, uit angst dat het verkeerd zou vallen. Uiteindelijk kwam het op de markt, maar aangekleed met tekeningen, anders zou het ‘niet verkoopbaar’ zijn, zei Minco in 2003 tegen journalist Ischa Meijer.

Ondanks het voorgevoel oogstte ‘Het bittere kruid’ direct lovende kritieken, vooral vanwege de sobere schrijfstijl. Ben Stroman, criticus van het Algemeen Handelsblad, noteerde in het jaar van publicatie: “Geen spoor van pathos, geen zweem van sentimentaliteit, geen poging tot literatuur, geen ogenblik van wrok”. Wat hem vooral trof, was ‘de sfeer van argeloosheid, onwetendheid en goed vertrouwen’. De familieleden in de novelle gaan er lang vanuit dat het allemaal wel zal loslopen. ‘Zie je wel, ze doen ons niks’, zegt de vader tegen zijn dochter als in 1940 de eerste Duitse soldaten langswandelen. De lezer weet wel beter en ervaart de ‘dramatische ironie’ van de opmerking.

Sara

Minco had een relatief zorgeloze kindertijd. Ze werd in 1920 in het Brabantse Ginneken geboren als Sara Menco; de ‘e’ was een schrijffout van een ambtenaar. Het meisje groeide op in Breda, in een joods gezin met boven haar de vijf jaar oudere broer Dave en de één jaar oudere zus Bettie. Haar vrome vader wilde zijn kinderen een orthodoxe opvoeding geven, maar haar moeder probeerde hem daarin te matigen.

Als kind hield Minco al van schrijven. Ze schreef verhaaltjes, hield dagboeken bij en maakte verslagen van vakantiereizen. Op haar zeventiende publiceerde ze haar eerste verhaal in het Algemeen Handelsblad. Na de middelbare school ging ze in de journalistiek. Van 1938 tot 1940 werkte ze als verslaggeefster bij De Bredasche Courant. Eén dag na de capitulatie was zij de eerste joodse journalist in Nederland die vanwege haar afkomst werd ontslagen. Haar werkgever durfde haar niet in dienst te houden en liep vooruit op maatregelen van de bezetter.

Tijdens een razzia in Amsterdam, waar haar ouders gedwongen heen waren verhuisd, ontsnapte Minco op aandringen van haar vader via het tuinpoortje, zoals in ‘Het Bittere Kruid’ beschreven. Ze zou haar ouders nooit terugzien.

Na de oorlog, die ze op verschillende onderduikadressen doorbracht onder de schuilnaam Marga Faes, trouwde ze met dichter en vertaler Bert Voeten (1918-1992). Ze werkte voor diverse kranten en tijdschriften. Voor het maandblad Mandril schreef ze tussen 1950 en 1954 korte verhalen vol zwarte humor.

In die tijd werkte ze ook al aan ‘Het bittere kruid’, dat over een periode van maar liefst vijftien jaar tot stand kwam. Eén hoofdstuk – het veertiende uit het boek – schreef Minco zelfs al tijdens de oorlog. Het ging verloren, maar de schrijfster wist het vele jaren later vrijwel woordelijk uit haar geheugen te reproduceren.