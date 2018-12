Bij Lauryn Hill spat de drive uit elke porie

Lees verder na de advertentie

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de Amerikaanse na het uiteenvallen van de Fugees haar eerste soloplaat uitbracht, die insloeg als een bom.

Het album werd overladen met prijzen en wordt door de vernieuwende manier waarop Hill het heden en verleden van de zwarte Amerikaanse muziek vermengde nog steeds beschouwd als een van invloedrijkste popplaten. En zangeres en rapper Lauryn Hill groeide uit tot een rolmodel voor vrouwelijke artiesten in de r&b en hiphop. De afgelopen twee jaar zijn er opvallend veel vrouwelijke rappers doorgebroken, die allemaal schatplichtig zijn aan Hill. Niet voor niets kondigde DJ Reborn, die in haar voorprogramma stond, Hill donderdag aan als de 'queen'.

Om het jubileum te vieren, toert Hill nu over de wereld met de The Miseducation of Lauryn Hill 20th Anniversary World Tour, om het album nog eens live te spelen. Geheel vlekkeloos verliep de tournee tot dusver niet. Zo begon het concert in Brussel onlangs twee uur te laat en gaf ze er na drie kwartier de brui aan. Om na een lange pauze weer terug te keren op het podium, maar toen waren veel fans al naar huis.

In Amsterdam begon Hill echter keurig op tijd en bleek ze er echt zin in te hebben. Tijdens de show spatte haar gedrevenheid uit elke porie en zorgde de strak spelende band voor een prima muzikale omlijsting. Enig schoonheidsfoutje was het knalharde geluid, wat Hill echt niet nodig had om indruk te maken.

Vooral niet omdat de songs nog steeds allerminst gedateerd klonken en ijzersterke live-vertolkingen kregen. Zo klonk 'Everything Is Everything' vurig en kwam 'Forgive Them Father', met op het videoscherm beelden van politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, aan als een mokerslag. En de manier waarop Hill de zinsnede 'When It Hurts So Bad' van het gelijknamige nummer steeds herhaalde had in Amsterdam een haast hypnotiserende werking. Zo liet Hill de wat kille Afas Live met regelmaat aanvoelen als een broeierige nachtclub om middernacht.

Aan het slot ging het dak er nog een keer helemaal af met de Fugee-cover 'Killing Me Softly' en kon er teruggekeken worden op een meer dan geslaagde audiëntie.

