Bij Katy Perry gebeurt te veel om op te noemen

Katy Perry zweeft op een ster, vliegt bovenop een planeet, slingert op een pendule over tienduizend mensen. Enorme opblaaslippen komen uit een oog tevoorschijn, net als een gigantische opblaasleeuw. Steltlopers waggelen onder televisie-hoofden, dan weer onder reusachtige flamingo’s of in een opdringerige alien. Er is een dansende haai, een acrobaat paaldanst in een kolossale roos, en ergens gedurende de avond laat Katy Perry zich gewillig op smaak brengen met een enorm peper & zout-stelletje.

Het leren van de Nederlandse woorden ‘heet’ en ‘koud’ (voor ‘Hot & Cold’) is tot daar aan toe, maar dat oeverloze geginnegap met die haai op een enorme vloerpiano?

Tijdens de huidige concertreeks van Katy Perry gebeurt zóveel dat het na afloop zelfs bij de meest geharde concertganger zal duizelen. De productie die het team-Perry zaterdagavond tijdens de eerste van haar twee Amsterdamse shows in de Ziggo Dome neerzet is verbluffend. Dit zintuiglijke tapijtbombardement is aanvankelijk zó verschroeiend, dat de zwakke punten van de avond bijna ondersneeuwen. Maar niet helemaal.

Het begint al met die opkomst: die dreigende rook, de aanzwellende beats, en dat enorme oog dat als mega-ledscherm fungeert en openklapt, van waaruit de in goud geklede Perry als superheldin komt aanvliegen. Als speelruimte heeft ze een enorme catwalk en twee plateaus tot haar beschikking. Dansers buitelen om haar heen, die net nog wat vaker van outfit wisselen dan de charismatische Perry zelf doet: van kittig stoeipakje tot zilverglinsteren gordijnjurk.

De show zit tjokvol details, met veel subtiele verwijzingen naar de nummers in de uitvoering, zoals dat geopende oog bij 'Witness' en kaartspel-confetti-snippers bij ‘Roulette’. Later in het show dwarrelen tienduizenden kassabonnetjes met daarop Katy’s karma-rekening neer. Je kunt heuse Katy-exegese op de show loslaten: die haai en leeuw kennen we nog uit haar Superbowl-show, er is de zijdelingse opmerking over hoe echte vrienden ruzies achter zich laten - verwijzend naar de onlangs bijgelegde vete met Taylor Swift.

Momenten van verveling Alleen is het haast onbegrijpelijk dat dit voortrazende festijn meermaals verzandt in gescripte flauwigheden. Het leren van de Nederlandse woorden ‘heet’ en ‘koud’ (voor ‘Hot & Cold’) is tot daar aan toe, maar dat oeverloze geginnegap met die haai op een enorme vloerpiano? Dat schier eindeloze potje basketbal met twee fans uit het publiek terwijl de electrobeat van ‘Swish Swish’ maar doordendert? Het zorgt voor zeldzame momenten van verveling. Bovendien kunnen de hits, hoeveel ook, niet verhullen dat veel materiaal van haar nieuwe plaat – de saaiere nummers als ‘Deja Vu’ en ‘Tsunami’ - gewoon niet zo sterk zijn. Juist als Perry even afstand doet van haar rol als kinderfeestjesprinses komt ze plichtmatig over. Perry is meer entertainer dan zangeres – ze overschreeuwt zich meermaals, áls haar zangstem al te onderscheiden is boven de loeiharde mix. De muzikanten staan vooral voor de show op het podium, heel soms mag de drummer even los. Toch gebeuren er muzikaal leuke dingen: zo wordt oudje ‘Kissed A Girl’ omgebouwd tot dancetrack, en ‘California Gurls’ krijgt juist een rocksausje. Muzikaal het puurst wordt het bij het fraaie ‘Into Me You See’, dat ze geknield op een klein plateau zingt midden tussen haar fans. Maar goed, muziek muziek - dat doet er natuurlijk allemaal niet toe bij de overtreffende trap van een popshow als deze. Dit is topvermaak, geschoeid op hyper-Amerikaanse leest. Dat de bijbehorende plaat tegenviel, doet niet ter zake. En dat deze geoliede entertainmentmachine een paar keer toch echt even haperde, is bij de krachtige afsluiters ‘Roar’ (vuisten!) en ‘Fireworks’ (vuurwerk!) haast alweer vergeten.