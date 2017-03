Bij iedere kwaal hoort een verhaal

Bibliotherapie, heet het fenomeen en volgens Agnes Vogt van het Letterenfonds is 'lezen om je beter te voelen' al zo oud als de mensheid. Maar vind ze maar eens in de enorme boekenberg, boeken over ziektes, laat staan kinder- en jeugdboeken over ziektes.

Met de website leesjebeter.nl komt het Letterenfonds, samen met Stichting Lezen, nu met een oplossing. "Lees je beter is een online zoekregister dat niet alleen kinderen, maar ook ouders, vriendjes en vriendinnetjes én artsen moet helpen om zich via een boek te verplaatsen in een zieke of een ziekte", zegt Vogt. Het idee is gaan leven na een congres, enkele jaren terug, met kinderartsen over 'de kracht van kunst'. Dat inspireerde auteur en illustrator Ted van Lieshout en kinderneuroloog Irina Snoeck om een platform op te zetten dat als het ware de letteren en de ziektes bij elkaar kan brengen.

Weten hoe het is om ziek te zijn

Want op internet is dan wel veel informatie te vinden over de meest uiteenlopende ziektes, dat is nog heel iets anders dan weten hoe het is om ziek te zijn. Of hoe het voor de ander is om zich beroerd te voelen, binnenkort geopereerd te worden, of alsmaar pillen te moeten slikken. Vogt: "Het gaat om herkenning en inleving. Die vind je nergens zoals in boeken, waarin de hoofdpersonages ongeveer dezelfde leeftijd hebben als de lezers. Een boek is dé manier om je in een ander te verplaatsen."

De nieuwe zoekrobot komt al een heel eind. Wie 'anorexia' typt in de zoekbalk, krijgt direct vijf titels aangeraden. 'Dik in mijn hoofd' van Victoria Farkas, 'Zwaartekracht' van Milou van der Horst en 'Radeloos' van Carry Slee gaan bijvoorbeeld over deze ziekte. 'Kanker' levert nog veel meer op: 32 titels van boeken voor verschillende leeftijden. 'Een vader voor altijd' van Dolf Verroen behandelt het thema. 'Knobbelmonsters en ander gespuis' van Marleen Mutsaers ook. 'Griep' geeft twee hits, maar 'mazelen' en 'bof' weer geen enkele. Vogt, die specialist kinder- en jeugdliteratuur is bij het Letterenfonds: "De basis is nu gebouwd met zo'n 200 boektitels, maar compleet zijn we nog lang niet. Bovendien is het veel moeilijker om fictie in de databank op te nemen dan non-fictie, omdat het onderwerp in romans er nu eenmaal minder dik bovenop ligt."