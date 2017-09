Bij Expeditie Boswachter zie je echte mensen in plaats van sterretjes

Ook viking-modeontwerpster Sharon (23), nachtleven-liefhebber, moet gaan zitten om op adem te komen. Je ziet meteen: dat wordt trainen als zij de hoofdprijs zouden winnen, de geweldige baan van boswachter op Texel.

Goeie van SBS 6 om hen dan te laten beginnen met een eenzame wandeltocht naar de zandduin waar presentator Viktor Brand hen opwacht. Als kijker sta je meteen 'aan': wie is er echt (on-)geschikt?

Met de mooie natuurbeelden erbij doet het een beetje aan RTL-concurrent 'Expeditie Robinson' denken, maar dan met echte mensen in plaats van sterretjes en met Nederlandse natuurgebieden in plaats van een onbewoond tropisch eiland. Simpel, realistisch, dichtbij. Wauw, daar wil ik ook heen, denk je meteen. Opdrachtgever van het programma Natuurmonumenten zal er nog wel in slagen meer bezoekers en donateurs krijgen, gok ik zo.

Maar eerst die boswachtersbaan. Stephan de hovenier (41) denkt dat hij 'met al zijn kennis' wel gaat winnen. Uitvaartbegeleidster Heleen (53) wordt juist als laatste gekozen bij het indelen van de twee teams. De eerste groepsopdracht schudt de kaarten meteen opnieuw. Een groep ruiters wil met vijftig paarden een tocht maken in het natuurgebied, samen galopperen en een barbecue houden met drank en muziek. Stippel maar eens een route uit die rekening houdt met de natuur en de andere groepen in het gebied: mountainbikers, mensen met loslopende honden, een herder met een kudde schapen.

Geinig hoe dit pro­gram­ma­for­mat de rotte appels met te groot ego er meteen uitfiltert

De klus is complex en visueel weinig spectaculair (de kandidaten staan niet op palen of slingeren aan touwen). En foei foei, beide teams zien de dassenburcht over het hoofd die ze moesten beschermen. Een potentieel wegzapmoment, maar saai wordt het niet. Bij team blauw botst het meteen tussen de haantjes Stephan en verkoopdirecteur Lars (46), ook al zo'n midlifer die zijn leven drastisch wil omgooien. Terwijl dolfijnentrainster Bernadet (42) en 'Moedertje Groen'-natuurgids Tessa (25) ondergesneeuwd raken in de machtsstrijd, blinkt team rood uit in het naar elkaar luisteren. De groep overlegt slim met de schaapsherder zodat de vijftig paarden niet door de kudde heen hoeven denderen. Heleen (kort haar, wandelkleding) stapt goedmoedig doch kordaat op een verdwaalde fietser af ('Waar is uw fietsvignet? En blijft u voortaan op het pad?'). Ze lacht erbij en heeft autoriteit zonder bazig te zijn. Da's nog eens een boswachter in spe, met sociaal inzicht, daadkracht en oog voor haar omgeving.

Team rood wint, en underdog Heleen blijkt de beste van de week. Lars en Stephan moeten op het reservebankje blijven zitten en krijgen een kamphanengevecht in het vooruitzicht gesteld. Geinig hoe dit programmaformat de rotte appels met te groot ego er meteen uitfiltert. De hoofdprijs is ook echt (een mooie baan, geen geldbedrag) en dat vraagt om een echte winnaar, geen controversiële hork die alleen goed is voor hoge kijkcijfers. Laten we hopen dat SBS 6 de tegenvallende kijkcijfers (319.000) nog even kan aanzien, want dit smaakt wel naar meer.

