Bij een woord zit het hoofd rechts

De vorige keer had ik het in deze rubriek over de theoretische mogelijkheid om elke woordgroep (of elk woord) in tweeën te splitsen. Dat levert inzicht in de betekenis, en het toont ook een belangrijk verschil tussen woorden en woordgroepen.

Bij de meeste woordgroepen is bij opsplitsing het linkerdeel het belangrijkste. 'De dochter van de bakker op de hoek' kun je op twee manieren splitsen, maar het gaat steeds over de dochter, en 'de bakker op de hoek' is een bakker en geen hoek. Dit heet in de taalkunde (die van beeldend taalgebruik houdt) 'rechtsvertakkend' en 'linkshoofdig'. De uitbreiding van een woordgroep (de vertakking) zit doorgaans rechts, en de kern (het hoofd) links.