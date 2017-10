Bij dit kwartet versmelt de muziek tot iets onbenoembaar moois

De beste muziek wekt een tweeslachtige ervaring op: enerzijds de sensatie dat je zoiets nooit eerder hoorde, anderzijds juist de notie dat wat wordt verklankt iets oproept dat je wel degelijk kent. Wat je hoort, appelleert aan wat je eerder beleefde, voelde of dacht, zonder dat de muziek die ervaringen in taal overzet, maar toch de essentie ervan vangt.

De beste muziek komt doorgaans over als een geheel, wanneer de individuele bijdragen van de musici versmelten tot iets wat nauwelijks nog uit elkaar te halen valt. Het is niet dat basloopje of die drumroffel, niet dat pianoakkoord of die uithaal op de saxofoon, maar hetgeen dat in hun samenhang ontstaat.

De muziek wordt gespeeld vanuit een grote bezieling en komt voort uit een grote ambitie

Saxofonist Yuri Honing, pianist Wolfert Brederode, bassist Gulli Gudmundsson en drummer Joost Lijbaart hebben in de loop van jaren zo'n gezamenlijke eenheid in hun muziek weten te realiseren. De nieuwe plaat 'Goldbrun', die ze zondag in de Verkadefabriek te Den Bosch presenteerden, is daarvan in al zijn ingetogenheid een overdonderend bewijs.

Het is muziek die wordt gespeeld vanuit een grote bezieling en voortkomt uit een grote ambitie. Honing brengt deze suite zelf in verband met de muziek van Richard Wagner en Richard Strauss en met een mijlpaal uit de jazz: 'A Love Supreme' van John Coltrane. Dat zijn geen loze vergelijkingen, maar ze doen onvolkomen aan. Het kwartet voert de luisteraar naar een taalloze zone, waar beschrijvingen niet kunnen uitdrukken wat de luisteraar meemaakt. Als de muziek stopt, is het alsof je jezelf terugvindt bij het kamerraam. Je kijkt naar buiten, beseft dat je de blijkbaar voorbijgegane tijd naar buiten gekeken hebt, maar kunt niet precies zeggen wat je hebt gezien.

Wel weet je dat de muziek iets in je heeft losgemaakt. Dat woordloze zingen van Honing en zijn mannen, je weet wat ze zeggen: je ziet een vrouw haar hand op de rug van een man leggen. Dicht bij elkaar luisteren ze aandachtig. Met precies zo'n stille blijk van tedere aanwezigheid heeft de muziek je geraakt.