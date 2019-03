Bij deze Belastingshow rijmt eigenwoningforfait op chalet en Monet

Het concept is even simpel als briljant: alleen tijdens de aangiftemaanden maart en april spelen cabaretiers Jan Beuving en Patrick Nederkoorn een voorstelling die geheel gewijd is aan de Belastingdienst, 'Leuker kunnen we het niet maken'. Vorig jaar deden ze dat voor het eerst. Dit jaar is er een reprise.

Lees verder na de advertentie

'Leuker kunnen we het niet maken' is een strak uitgevoerde voorstelling, waarbij de samenwerking tussen Beuving en Nederkoorn echt een meerwaarde vormt

De show is volledig opgebouwd rond de tegenstellingen tussen Beuving (36) en Nederkoorn (35). De eerste is een lange slungel, de tweede klein van stuk. Beuving houdt van orde en regels, Nederkoorn is een enorme chaoot. Dat laatste contrast wordt ook mooi verbeeld in het decor: links een akelig leeg en net bureau voor Beuving, rechts een grote berg papieren en andere rotzooi waaronder Nederkoorns werkplek verstopt zit.

Geur van schuld Maar het belangrijkste verschil tussen de twee cabaretiers, die beiden reeds de nodige successen vierden met hun solowerk, is hun belastingmoraal. Beuving is een overtuigde fan van belasting betalen. Hij vindt het een briljant systeem. Nederkoorn is juist kritisch. Hij benadrukt wat er allemaal misgaat. Beuving toont zijn liefde voor de Belastingdienst onder meer in een prachtig komisch lied over het eigenwoningforfait, waarin dit pareltje uit het Belastingdienst-vocabulaire onder meer rijmt op chalet en Monet. Ook vertelt hij hoe vriendelijk hij geholpen werd toen hij eens een foutje had gemaakt bij het doen van zijn btw-aangifte. Nederkoorn pareert met een verhaal over de onredelijke behandeling door de Belastingdienst van een Joodse vrouw die in 1945 terugkeerde uit Auschwitz. Ook zingt hij een emotioneel lied vanuit het perspectief van een deurwaarder, die dagelijks ‘de geur van schuld’ ervaart en ziet hoe de Belastingdienst mensen die het al slecht hebben nog verder in de penarie brengt.

Leuke dynamiek Sowieso vormen de liedjes de grootste troef van dit programma. Ze zijn tekstueel sterk, goed gezongen en mooi gearrangeerd door begeleidend pianist Tom Dicke. 'Leuker kunnen we het niet maken' is een strak uitgevoerde voorstelling, waarbij de samenwerking tussen Beuving en Nederkoorn echt een meerwaarde vormt. Hun stemmen kleuren mooi bij elkaar. Ook hebben de twee een leuke dynamiek in hun spel, die vooral goed tot uiting komt in een ellenlang uitgesponnen scène over het wachten op de Belastingtelefoon. De manier waarop de twee uiteindelijk tot een vergelijk komen, is misschien wat flauw, en ook de slechte woordgrappen worden niet geschuwd, maar dat vergeef je Beuving en Nederkoorn gemakkelijk als je ze met zoveel plezier en overtuiging 'De Belastingdienst maakt ons een' ziet zingen.