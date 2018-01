Bij de shock-cinema op het Filmfestival Rotterdam is ophef gegarandeerd

Films over tieners die hun grenzen verkennen zijn niet nieuw. Binnen het genre van de coming of age-film heb je wel verschillende gradaties seks en geweld. Op het Filmfestival van Rotterdam kun je deze week zomaar in 'Tesnota' vallen, het Russische speelfilmdebuut van de 25-jarige Kantemir Balagov. Middelpunt is Ilana die geen zin heeft om de keurige Joodse dochter te spelen. Tegen de zin van haar ouders vrijt ze met een jongen uit de stad. We zijn in Nalchick, ergens in het noorden van de Kaukasus waar de regisseur zelf opgroeide en de opstandige Ilana navigeert tussen verschillende etnische groepen. Na een conflict met haar moeder vlucht ze naar haar vriend. Ze halen een nacht door met drank en drugs en kijken naar een obscure videotape.

Je zit ook opeens naar een echte executievideo te kijken van Russen die Tsjetsjenen afslachten

Het is flink schrikken want samen met de jongeren zit je ook opeens naar een echte executievideo te kijken van Russen die Tsjetsjenen afslachten. Balagovs film is gesitueerd in 1998 ten tijde van de Tsjetsjeense oorlogen. Hij zag de video zelf toen hij dertien of veertien was, verklaarde hij in een interview. Het filmpje circuleerde op zijn middelbare school. Toch kun je je afvragen of de regisseur met het inlassen van de afgrijselijke moordpartij niet te ver gaat. Zeker omdat de scène figureert in een reguliere bioscoopfilm en zonder enige waarschuwing komt.

Ophef gegarandeerd. En dat geldt ook voor de Nederlands-Belgische coproductie 'Wij'. Het boek waar de Nederlandse debutant Rene Eller (53) zijn film op baseerde, verscheen een kleine tien jaar terug met wél een hint naar de controversiële inhoud. De Vlaamse schrijver Elvis Peeters (pseudoniem van het schrijversduo Jos Verlooy en Nicole van Bael) liet op de kaft van 'Wij' een sticker plakken: 'waarschuwing: expliciete roman'. De boekverfilming die zaterdag in Rotterdam in première ging, speelt in het Vlaamse plaatsje Wachtebeke waar een vriendengroep (vier meisjes, vier jongens) zich een zomer lang voor het plezier overgeeft aan seksspelletjes die vreselijk uit de hand lopen.

De losgeslagen tieners in 'Wij' geven zich over aan seksspelletjes die vreselijk uit de hand lopen. © iffr

De meisjes die naakt op een viaduct poseren, veroorzaken een kettingbotsing met dodelijke afloop en vinden dat fantastisch. Ze nemen pornofilmpjes op en gaan al snel over tot betaalde seks. De jongens treden op als pooiers, de meisjes als prostituees. Gruwelijk is de met stompslagen opgewekte abortus en de scène waarin een van de meisjes een ijspegel krijgt ingedreven en ter plekke overlijdt.

De regisseur werpt zich daarbij op als registrator, zonder een oordeel te vellen over de amorele bende. Wel suggereert hij dat in het hedonisme van deze millennials een tijdsbeeld valt te ontdekken en dat groepsdruk een rol speelt. De buitensporige seksuele en gewelddadige acties hebben ondertussen vooral ouderwetse schokwaarde die ten koste gaat van de karakters die je niet of nauwelijks leert kennen. Hoe explicieter hoe beter, lijkt het adagium, maar dat gaat in films eigenlijk zelden op.

