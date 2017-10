Bij de hele familie Beckham draait alles om aandacht en volgers

Een opmerkelijk geluid uit de Beckham-clan. Brooklyn, de oudste zoon van David en Victoria, had even genoeg van alle aandacht. Hij is net begonnen aan een studie in New York en het viel hem niet mee, die hysterische meisjes in de collegezaal die meteen gaan zuchten en giechelen als ze hem zien. “Ik kan het ze niet kwalijk nemen, maar ik hoop dat ze snel gewoon gaan doen.”

Je kunt maar een probleem hebben, als 18-jarige student.

Normaal gesproken doe je de Beckhams juist groot verdriet als je hun privacy respecteert. Ze slaan klinkende munt uit die aandacht en dus zoeken ze vrijwel dagelijks de camera’s van de paparazzi op. David, die vier jaar geleden zijn laatste balletje trapte, is druk met het promoten van horlogemerk Tudor, sportmerk Adidas en eigen kledingmerk Kent&Curwen.

Modepopjes Victoria zegt weliswaar standaard ‘nee’ tegen hernieuwde deelname aan de Spice Girls, maar stapt op elk denkbaar podium om haar modelabel onder de aandacht te brengen. Hun vier kinderen zijn uit exact hetzelfde hout gesneden. Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper weten niet beter dan dat de spotlights altijd aan staan. Romeo (15) deed al een campagne voor de kinderlijn van Burberry. Cruz (12) bracht afgelopen Kerst een single uit voor een goed doel. Harper (6) gaat, immer gehuld in designerkleding, mee naar modeshows waar ze front row mag zitten naast de ijskoningin van Vogue, Anna Wintour. Dit voorjaar heeft Victoria de naam van haar jongste laten vastleggen als merk Dit voorjaar heeft Victoria de naam van haar jongste laten vastleggen als merk. De drie jongens waren al geregistreerd. Zo kan het familie-imperium verder worden uitgebouwd. De kinderen hoeven niet zoals hun ouders verder in de mode, je kunt met zo’n merkregistratie alle kanten op. Denk aan Romeo Beckhams online games of Harper Beckhams cupcakemix. Wie daarop zit te wachten? Vergis u niet, Romeo heeft ruim 800.000 volgers op Instagram, Harper gaat hard richting de 100.000.

Sterfotograaf Brooklyn – 10 miljoen volgers – weet al wat hij wil qua carrière. Hij wordt sterfotograaf en daartoe volgt hij een kunstopleiding in New York. Maar nog voor hij vertrok, presenteerde hij thuis in Londen alvast een koffietafelboek met zijn werk tot nu toe, getiteld ‘What I see’. De presentatie was een groot feest, maar de kritieken van de kenners waren niet mals. Brooklyn moet nog veel leren, niet in de laatste plaats zoiets als zelfreflectie. Bij een wazige foto van een druk restaurant schreef hij: ‘Ik hou van deze foto. Hij is onscherp, maar je ziet dat er een hele boel aan de hand is.’ Een ander kiekje, waar een olifant in de schaduw staat op een overbelichte savanne, kreeg als bijschrift: ‘Superlastig om te fotograferen, maar fantastisch om te zien.’ Ach kind, laat ze maar lachen, zal zijn moeder opbeurend gezegd hebben – zij werd in haar jonge jaren ook niet serieus genomen. Huilen doet een echte Beckham op weg naar de bank, waar naar verluidt 500 miljoen pond op de familierekening staat.