Bij de AvroTros loont misdaad wel

In ‘De Buit’ liet AvroTros een groep brave burgers uit het Noord-Brabantse dorp Helvoirt een overval plegen op een geldbus met 80.000 euro. Bivakmutsen op, handlangers op wacht, de buit verdelen in een rovershol. Je denkt toch: waarom!?

‘De Buit’ is weer zo’n kat-en-muisspel van de makers van ‘Hunted’, maar een tikkie minder onschuldig. De deelnemers moeten uit handen blijven van het speciale opsporingsteam, én eerst een ‘misdaad’ plegen. Hen snap ik wel: eindelijk mogen ze eens lekker fout zijn. Waarom dit bij de Publieke Omroep hoort, is mij wel een raadsel. Ik kan gissen dat het draait om de ondertitel: ‘Alles heeft zijn prijs’. Twee weken lang moeten de deelnemers uit dat roddeldorp de buit verstopt houden zonder geïdentificeerd te worden. Wie dat het beste doet, mag zijn deel houden. Maar het bestaan als crimineel wordt zwaar en stressvol, verraadt de intro.

Achterliggende boodschap: doe het niet. Zo’n overval lijkt simpel maar je gaat er later aan onderdoor. Toch straalt het programma met de vette voice-over van Frank Lammers baldadigheid uit, en kun je als duo een stoer imago en 16.000 euro opstrijken. Misdaad loont wel bij AvroTros!

Relatietherapie

Net zo hachelijk is de openbare relatietherapie bij RTL in ‘Seven year switch: Blijven of scheiden?’ Vier koppels (drie met kinderen) staan op het punt om uit elkaar te gaan – en dus hangen ze in een ultieme reddingspoging hun ergste vuile was buiten, op tv.

De pijnlijke fase in de relaties voelt als koopwaar

Dat is niet raar, dat is heel bijzonder, worden we geacht te denken. Zeker omdat het op de Amerikaanse, Australische en Britse tv al jaren loopt en soms werkte. Psycholoog en seksuoloog Irma van Steijn en relatietherapeut Jeroen Stek pakken het heus vriendelijk en veilig aan, maar toch voelt die pijnlijke ­fase in de relaties nu als koopwaar.

Het idee is dat de seven year itch, de relatiecrisis, wordt aangepakt met een switch van partner. Per twee koppels worden de partners gewisseld en samen in een villa op Curaçao geplant. Zo belanden de dominante helften Jeroen en Tamara bij elkaar, net als de volgzame zwijgers/vermijders Inge en Jimmy. Bij hun tijdelijke partner houden ze hun eigen irritante patronen meer in, én zien ze in die ander hun eigen gedrag gespiegeld, is de opzet.

Dat speelt meteen op bij de eerste hobbel: er is maar één tweepersoonsbed. Is dit toch stiekem een soort ‘Temptation Island’? Nee, samen slapen is niet de bedoeling, wel samen een oplossing vinden. Waar Jimmy en Inge meteen een matras uit de kamer tillen, dreigen Tamara en vooral Jeroen meteen op te stappen. Wat een drammer. Nu snap je dat zijn echte vrouw Inge zo onzeker is. Hij denkt haar redder te zijn, maar is haar vogelkooi.

In aflevering twee (al gezien op Videoland) begint de echte relatietherapie. Dan gaat een andere deelnemer inzien dat zijn heftige vrouw eigenlijk als een vierjarig kind schreeuwt om bevestiging, terwijl hij dan juist een ‘klerepuber’ wordt en haar des te harder afwijst. Toch wel leerzaam. Laten we hopen dat ze de prijs van openbaarheid niet voor niets betalen.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Meer columns leest u in het dossier.