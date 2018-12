Bij Concertgebouworkest ontslagen Daniele Gatti benoemd als chef-dirigent in Rome

Begin augustus werd Gatti ontslagen door het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in Amsterdam, waar hij pas twee seizoenen chef-dirigent was. Het ontslag kwam na onthullingen in The Washington Post in juni van dit jaar dat Gatti ruim 20 jaar geleden twee vrouwen seksueel zou hebben belaagd. Het KCO besloot daarop in eigen gelederen onderzoek te doen, waarna verscheidene anoniem gebleven vrouwen zich meldden met klachten over Gatti. Wat er daarna precies is gebeurd, daarover zwijgt het KCO nog steeds in alle talen, maar directie en bestuur besloten Gatti per direct zijn congé te geven.

Na dat opvallende ontslag begonnen andere orkesten waar Gatti vaak dirigeerde of chef was geweest aan een eigen onderzoek. Uit die verschillende onderzoeken kwam niets onoorbaars naar voren. Sinds augustus heeft Gatti dan ook gewoon gedirigeerd in München, Sint Petersburg, Florence en in verschillende steden in China. In Rome stond hij al geboekt voor een serie voorstellingen van Verdi’s opera ‘Rigoletto’. De première van die nieuwe productie, de officiële opening van het Romeinse seizoen, was afgelopen zondag. Burgemeester Raggi was daarbij aanwezig.

Het Romeinse operahuis zat al een tijd zonder echte chef. In de berichtgeving rondom Gatti’s benoeming werd gemeld dat het KCO nooit expliciet heeft gemeld wat er in Amsterdam nou daadwerkelijk was voorgevallen. Gatti was al eerder benaderd om in Rome chef te worden, maar zijn drukke agenda liet dat niet toe. Door het ontslag in Amsterdam heeft hij nu zijn handen vrij.

