Biefstuk met gebakken peren en frambozen

Welke kampeerder is niet blij met zijn eigen wastafel en met water waarvoor je alleen maar je eigen kraan hoeft open te draaien? Natuurlijk hebben we allemaal een beetje te veel uitgegeven, maar die gebakken peren eten we gewoon op zodat we er niet mee blijven zitten. En als je het goed bekijkt, besparen we enorm met dit etentje want thuis ben je altijd voordeliger uit dan in een restaurant. Dat is het vrolijke vakantiedenken, de vrucht van vrije tijd.

Over peren gesproken. Waarom legt elke supermarkt keiharde peren in zijn schappen, zodat je al een week van te voren moet bedenken dat je ze nodig hebt?

Ingrediënten voor twee 2 rijpe peren

4 grote frambozen

2 biefstukjes, op kamertemperatuur

peper

zout

1 eetl. olijfolie en braadboter

150 ml slagroom

2 eetl. cognac

2 eetl. fijngesneden platte peterselie

Erbij: stokbrood De peren schillen, halveren, klokhuis wegnemen met een aardappelronder. Als u een voorgerecht neemt, dat eerst serveren en genieten, want biefstuk bak je het best vlak van tevoren. Olie en braadboter verhitten in een ruime koekepan met anti-aanbakbodem. De biefstukjes droogdeppen, met peper en zout bestrooid heen en weer bewegend met een vork per kant in 1- 2 minuten mooi bruin bakken. Uit de pan nemen en in aluminiumfolie pakken. De peerhelften rondom bruinen in het braadvet. Uit de pan nemen en in een vuurvaste schotel scheppen. De frambozen in de holletjes leggen. Warm houden. De slagroom laten uitbruisen in de koekepan tot de saus licht bindt. Van het vuur af mengen met cognac en peterselie, op smaak brengen met peper en zout. Deze saus bij de peren schenken. De biefstuk uitpakken en erbij leggen. Meteen serveren met stokbrood en een glas Bordeaux superieur.

Menusuggestie Vooraf: Franse boerensla. Gewassen en gescheurde blaadjes sla drogen in de slacentrifuge. Mengen met een saus van 2 eetlepels notenolie, 1 eetlepel frambozenazijn, 1 uitgeknepen teen knoflook, wat verse of gedroogde tijm, wat fijngesneden bieslook en zout. Hierop reepjes gekookte ham en een schepje grofgemalen jonge kaas. Na: Nog één keer een Cornetto! Lees hier meer recepten van Trouw

