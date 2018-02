Bezoekers mogen niet instappen in een stukje gebouw dat kan rijden

Boijmans kocht het voertuig onlangs aan en presenteert hem nu op de tentoonstelling 'Kunst van Formaat'. Daar is t/m 29 april een selectie te zien uit de allergrootste werken van het museum, die vanwege hun afmetingen zelden op zaal worden getoond.

Al in 1992 kwam Körmeling met het eerste idee om een zeer vereenvoudigde versie te maken van een traditionele auto. Hij maakte verschillende ontwerpen. Deze automobiel maakte hij speciaal voor het eveneens door hem ontworpen Nederlandse paviljoen 'Happy Street' op de wereldtentoonstelling in Shanghai in 2010. Door zijn vierkante vorm paste de auto naadloos in het paviljoen. In feite was het voertuig een rijdend stukje pand, waarmee Körmeling demonstreerde hoe de ruimte zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt en parkeerproblemen kunnen worden opgelost. Bezoekers wisten niet wat ze zagen. En dat is precies waar het altijd om draait in het werk van Körmeling. Hij zet mensen graag op het verkeerde been zodat ze de wereld op een nieuwe manier bekijken. Eén van zijn bekendste werken is het 'Draaiend Huis': een doorzonwoning die langzaam ronddraait op de Hasseltrotonde in Tilburg.