Beyoncé en Jay-Z ademen liefde en geluk

Dolgelukkig zijn Jay-Z en Beyoncé met elkaar, en de wereld moet dat weten. Ze maakten twee prachtalbums over de woelige wateren waardoor het sterrenkoppel hun huwelijk navigeerde. Over hoe het echtpaar-Carter hun liefde hervond verscheen afgelopen weekend duoplaat ‘Everything is Love’. En met hun On The Run II-tournee rammen ze die boodschap van liefde er nog even goed in.

De liveshow, gisteren en vanavond in de Johan Cruijff Arena, is als één grote hernieuwing van hun geloftes. Het had ook wel iets van zo’n ceremonie: die belangrijker aanvoelde voor het stel dan voor de aanwezigen.

Waanzinnig affiche Maar net als bij een trouwpartij, was het natuurlijk geweldig om een uitnodiging te hebben. Want geef toe: dit affiche is waanzinnig. Twee van de grootste sterren van hun generatie, getrouwd en wel, die samen hun hits afdraaien. In films had je het haast niet kunnen bedenken. Technisch gezien was de spektakelproductie perfect. De vlekkeloze danspartijen, onder aanvoering van de immer imponerende Beyoncé: verbluffend. De raps van Jay-Z klonken naadloos, uitgevoerd voor een gigantisch scherm waardoor het hele stadion de twee goed kon zien. De fenomenale stem van Beyoncé kreeg alle ruimte tijdens ‘Drunk in Love’ en vooral bij ‘Resentment’, gezeten op het randje van één van de twee reusachtige catwalks.

Bouwsteiger Achter die schermen was een soort enorme bouwsteiger, waar vier verdiepingen hoog dansers en bandleden voor ondersteuning zorgde. Er was een lift. Er was vuurwerk. Er was een gigantisch verschuifbaar plateau dat die catwalks als rails gebruikte. Er waren acht outfits voor haar, tien voor hem. Tijdens de creditroll aan het eind had footwear zijn eigen kopje: zestien merken prijkten eronder. Maar het geeft te denken dat een show gebouwd rondom de diep menselijke emotie liefde, het meest menselijk aanvoelde zodra de twee heel eventjes uit hun rol vielen. Echt verbinding met het publiek was er als er een zeldzaam spontane glimlach vanaf kon, als heel even het zweet van het gezicht moest worden gedept. De avond was verder platgeslagen strak geregisseerd: dat het kersverse album 'Everything is Love' ontbrak (die verscheen pas na aftrap van deze tournee), was veelzeggend. Het gelukzalige echtpaar tijdens hun show in Londen, afgelopen zaterdag. © James Gourley/PictureGroup/Shutterstock Ook de setlist zat als een filmscript in elkaar. Slim gedaan: de volgorde van de nummers weerspiegelde het verloop van hun relatie. Van de flirt tijdens hun eerste gezamenlijke single ‘03 Bonnie & Clyde’, naar de roze wolk (‘Drunk in Love’) en alle zelfverzekerdheid die je in elkaar naar boven kunt brengen (‘Flawless’). Maar dan: halverwege, de vraagtekens (‘You Don’t Love Me’), de verdenkingen en woede (‘Sorry’, ‘Hold Up’), de spijt (‘I Care’, ‘4:44’) en zelfreflectie (‘Song Cry’ door hem, ‘Resentment’ door haar). Uiteindelijk komt alles goed, met aan het eind ‘Freedom’, natuurlijk het knallende ‘Crazy in Love’ en de prachtafsluiter ‘Young Forever’, naar die ene 80’s klassieker.