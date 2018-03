Bey & Jay geliefd bij woekerhandelaren

De wachttijd bedraagt nog ‘30 tot 60 minuten’. En die verstrijkt ter-gend langzaam. Ondertussen verschijnen er wél kaartjes voor het Arena-concert van Beyoncé en Jay-Z op verschillende doorverkoopsites. Al voordat de reguliere tickets voor het Amsterdamse concert van Beyoncé & Jay-Z vanochtend waren uitverkocht, werden tegen de 1500 kaarten aangeboden op Seatwave.

Oftewel, Livenation verdient dubbel bij dit doorverkopen van de con­cert­kaart­jes.

Grotendeels in sets van 8 of 10 kaartjes, geen enkele voor de oorspronkelijke prijs. Kaartjes die een half uur eerder nog 65 euro waren, gaan nu voor 200 tot 600 euro. Topticketshop.nl of ViaGoGo: hetzelfde verhaal. Op Marktplaats.nl zijn er diezelfde ochtend direct honderden kaartjes te vinden – met teksten als ‘per ongeluk te veel gekocht’.

Ticketspeculanten De show in juni van het sterrenpaar in de Amsterdam Arena geldt nu al als hét popconcert van dit jaar. Niet zo gek dat het concert vrijwel direct was uitverkocht, afgezien van peperdure VIP-pakketten. Ticketspeculanten doken er massaal bovenop, waardoor de rechtgeaarde Beyoncé-fan die zich had verslapen nog dieper in de buidel moet tasten. Die fans zullen maar moeilijk begrijpen dat doorverkoopplatform Seatwave eigendom is van Livenation, hetzelfde moederbedrijf dat ook Ticketmaster bezit, die de oorspronkelijke kaartjes verkoopt. Oftewel – Livenation verdient dubbel bij dit doorverkopen van de concertkaartjes. “Ticketmaster is met Seatwave begonnen om, zolang we deze handel niet kunnen tegengaan, in elk geval wél te kunnen garanderen dat die kaartjes bij de bezoekers terechtkomen”, zegt Marjanne Manders van concertorganisator Mojo, ook onderdeel van Livenation. “Ik begrijp dat we de schijn tegen hebben, maar wij zetten ze níet zelf op Seatwave. Dat is ook onafhankelijk onderzocht.” “Want laat duidelijk zijn: wij willen dit niet. We doen al meer dan twintig jaar alles om doorverkoop tegen te gaan. Tot rechtszaken aan toe. Maar wetgeving ontbreekt, wat het lastig maakt hier wat tegen te doen."

Nijdig Helemaal niemand, afgezien van snelle woekerhandelaars, is blij met het verschijnsel. Ook Kamerlid Peter Kwint (SP) maakt zich nijdig. “Een hele hoop mensen willen naar dat concert. Zulke shows zijn al duur zat. Maar bij het kopen van kaartjes ben je zowat aan de goden overgeleverd. Terwijl je er nog voor in de digitale wachtrij staat, wordt al een Paradiso-zaal aan tickets doorverkocht. Dat is niet goed voor de artiest, niet goed voor het cultuuraanbod in Nederland, en niet goed voor de fans.” Al in 2010 werd een initiatiefwet van de SP en CDA aangenomen om dit soort woekerverkoop tegen te gaan. Maar in oktober vorig jaar strandde die wet alsnog in de Eerste Kamer. Kwint: “Om technische redenen. Maar over het principe erachter was iedereen het eens." Dus riep hij het kabinet op zelf met zo'n wet te komen, zijn motie werd unaniem aangenomen. Ondertussen neemt het kabinet nog tot september om 'met de stakeholders' om tafel te zitten. “Ik begrijp niet waarom dit zo lang moet duren.” Hij ziet genoeg mogelijkheden. "Je kunt kaarten op naam zetten. Je kunt een maximumpercentage instellen waarvoor kaarten mogen worden doorverkocht. Er is zoiets als Ticketswap, waar concertkaartjes voor een vast tarief kunnen worden ingewisseld. En cabaretiers Youp van ’t Hek en Jochem Meyer investeren in blockchaintechnologie dat doorverkoop bemoeilijkt."