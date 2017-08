Beter leest u dit beter

Interessant, maar er is ook een mooie grammaticale invalshoek.

Wat is er gek aan die zin? Het woord 'beter' wordt als een bijwoord gebruikt, maar in principe kunnen alle bijvoeglijke naamwoorden als bijwoord gebruikt worden. Als je zegt 'Hij leest beter dan ik,' dan is 'beter' ook een bijwoord. Waarom is 'Beter lees je dit wel!' dan vreemd?

Een deel van het antwoord is dat 'beter' in de nieuwe gebruikswijze een 'modaal bijwoord' is. In de zin 'Hij leest beter' geeft 'beter' een eigenschap van het lezen aan. De zin 'Beter lees je dit wel!' betekent echter dat het wenselijk is dat je dit leest. En wenselijkheid, dat is een van de modaliteiten (de andere is inschatting).

Het gebruik van 'beter' als modaal bijwoord komt in de Belgische standaardtaal al langere tijd voor. Als je in België zegt: 'U leest dit beter in de ochtend,' dan kan dat wel betekenen dat uw lezen in de ochtend beter van kwaliteit is, maar ook dat het beter is dat u in de ochtend leest. Bij 'U leest dit in de ochtend beter' verdwijnt de modale betekenis weer.

Toch is dit niet het hele verhaal, want de woordvolgorde met 'beter' op de eerste plaats van de zin is ook in België ongebruikelijk, zo lijkt het althans op basis van een discussie die ik hierover voerde op de sociale media. Dat is dus inderdaad nieuw.

