Beter lees je dit wel!

De combinatie 'beter + gezegde + onderwerp ...' zoals in 'Beter ga je terug naar school, ezel' of 'Beter leer je meisjes fixen' - gold namelijk niet als standaardtaal, maar als grootstedelijke straattaal. Zelfs in platte verwensingen - waarvan 'Beter krijg je de eeuwige jeuk!' een mild voorbeeld is - kon je deze woordvolgorde aantreffen.

Vermoedelijk hebben we deze taalverrijking te danken aan het Surinaams-Nederlands. Vroege vindplaatsen van dergelijke uitingen zijn althans te vinden in de Surinaamse literatuur. Zo staat in de roman 'Adoebe-lobi /Alles tegen alles' (1977) van schrijver Edgar Cairo: 'Ga weg, jo! Je voert toch geen moer uit! Die hele dag met een boek in je klauwen! (...) Beter ga je je poten uitsteken.'

Begin dit jaar waren er al tekenen dat deze formulering met 'beter' meer algemeen verspreid was geraakt. De overheid poogde jongeren te stimuleren tot deelname aan de verkiezingen met de video 'Beter ga je beginnen te gaan stemmen'.

Wie nu z'n oor te luisteren legt, kan behalve de stadsjeugd ook keurige jongens en meisjes in de provincie en zelfs jongvolwassenen zinnetjes horen zeggen als 'Beter ga je even aan de kant' of 'Beter luisteren jullie naar mijn broer, want hij weet dingen'.

'Beter + werkwoord + onderwerp ...' is dan ook een mooi voorbeeld van hoe taal van een subcultuur is veralgemeniseerd tot spreektaal en straks misschien zelfs tot de standaardtaal gerekend kan worden.

