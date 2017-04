Beste reaguurders, de taal is onze aandacht meer dan waard

Ik las namelijk onder andere dat 'reaguurders' hoofdzakelijk van mening zijn dat er nuttiger zaken zijn dan 'je druk te maken' over paardjes die het dek op en neer huppelen (het onderwerp van enkele rubrieken in december) en dat je de taal beter met rust kunt laten. Al dat geneuzel is alleen maar verspilling van onze belastingcenten! Dat hoor ik wel vaker. Maar het klopt niet.

Wat zeg ik: de taal zelf is ons belangrijkste cultuurgoed

Beste reaguurders, er bestaan bijna geen nuttiger tijdsbestedingen dan je bezig te houden met taalvormen en hun betekenis! In feite is ons druk maken over taal nagenoeg alles wat wij in het leven doen, naast het bevredigen van primaire, vooral lichamelijke levensbehoeften. U kunt de voorpagina van de krant nuttiger vinden dan de taalrubriek, maar die laatste gaat over wat u nodig hebt om de eerste te lezen.

Natuurlijk hoeft niet iedereen zich de hele dag beroepshalve met taalanalyse bezig te houden, net als het ook geen zin heeft dat iedereen bakker of slager is, de velden bewerkt of voor zieken en ouderen zorgt. Maar de taal is onze aandacht meer dan waard.

Alles wat wij mensen zijn of bereikt hebben is te danken aan onze taal. Zonder taal geen onderwijs, geen cultuur. Wat zeg ik: de taal zelf is ons belangrijkste cultuurgoed. De taal weerspiegelt wie wij zijn en wat wij denken. In onze taal ligt onze geschiedenis opgesloten en ons wereldbeeld. 'In den beginne was het Woord.' Natuurlijk! En aan het einde ook!

