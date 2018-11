Best te doen die bekende Nederlanders op tv, als je ze doseert

Het lijkt me een hopeloze strijd en de kritiek vernauwt zich ook vrijwel altijd tot een potje spugen op de allrounddeskundige Peter R. de Vries en mediakenner Angela de Jong. Als een wet van Godwin voor discussies over het Nederlandse televisielandschap.

Waarbij ik de eerste ben om te geloven dat over vijftig jaar geen enkele oudere kijker met net zo veel liefde aan Peter R. zal terugdenken als menigeen nu doet aan een vroegere tv-persoonlijkheid als Godfried Bomans. Was die schrijver toen ook niet onevenredig vaak op televisie? Ik werk deze gedachtengang maar niet uit. Alleen al het in een en dezelfde zin noemen van De Vries en Bomans levert me genoeg strafpunten op.

Natuurlijk moeten we kritisch zijn op hoe en met wie publieke programma’s als ‘Pauw’, ‘Jinek’, ‘M’ of ‘DWDD’ de thermometer in de Nederlandse maatschappij steken. Tien uur per week, betaald met onze centen op zeg 110 uur publieke televisie tussen zes en twaalf ‘s avonds.

Met Groenhuijsen scoorde Pauw toch mooi drie BN’er-bij­dra­gen voor de prijs van één

Gezond tv-voedsel Maar je op deze talkshows blindstaren is onzin. Ertegenover staan zo veel andere televisie-uren waarin je kunt zien in wat voor wereld we leven. Wie een beetje zorgvuldig zapt krijgt voldoende gezond tv-voedsel binnen. Geregeld een talkshowvakantie nemen is ook heilzaam om los te komen van de vaste patronen. Soms kijk ik weken geen ‘DWDD’, om rond dat tijdstip onverantwoord vette Amerikaanse comedy’s te snacken bij Veronica. Na een tijdje krijg ik dan vanzelf zin om die glutenvrije Matthijs van Nieuwkerk te herontdekken. ’s Avonds laat geef ik geregeld voorrang aan diepgravende obscure documentaires boven Jeroen Pauws waan van de dag. Niet zelden maken die films een diepe indruk. Maar niet altijd natuurlijk. Zo koos ik woensdag om elf uur voor een 2Doc-aflevering over hoe familieleden van veroordeelde pedofielen doorgaan met hun leven, ook als de mannen weer op vrije voeten komen. Ik leef me graag in in elk menselijk probleem, maar het ik-blijf-toch-van-hem-houden-standpunt van een van de echtgenotes werd me uiteindelijk te veel.