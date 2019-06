Best Kept Secret is vooral geschikt voor de analyserende muziekliefhebber

De meeste dj’s zijn op driekwart van hun set volledig op stoom en leiden hun publiek op volle snelheid naar een zinderende finale. Zo niet Kelman Duran. Meer dan vijf minuten klinkt geen enkele beat. Wel een a capella van een reggaetonliedje. Net als een stuk koormuziek. Maar hoe moet je daarop dansen?

Sommige bezoekers kijken verveeld, teleurgesteld, geïrriteerd. Andere blikken zijn hoopvol. Een enkeling beent met een groot vraagteken boven zijn hoofd de tent uit. Ein-de-lijk klinkt daar de beat. Maar wat nu? Het is een hoekig ding, een trein met vierkante wielen. Alleen professionele dansers kunnen hiermee uit de voeten. Toch wordt er instemmend geknikt. Dit soort momenten maken Best Kept Secret wat het is.

Mini-Lowlands

Zeven edities geleden debuteerde het driedaagse festival in Hilvarenbeek als een soort mini-Lowlands zonder gekkigheid. De muziek stond voorop. En die moest op zijn minst smaakvol en liefst een beetje vooruitstrevend zijn. Maar in de loop der jaren is het nachtprogramma aanzienlijk uitgebreid. Ook schreeuwt een Vlaamse verslaggever de campingbezoekers bij aankomst naar de eindstreep, alsof het een wielerpeloton betreft.

Het feest is wat gekker dan voorheen, maar in de kern is er niets veranderd. Van de grote meerdaagse zomerfestivals is Best Kept Secret nog altijd het meest geschikt voor muziekliefhebbers die het liefst met de hand aan de kin optredens analyseren.

Leadzanger Bobby Gillespie van de Schotse alternatieve rockband Primal Scream. © ANP

Bon Iver is wat dat betreft een gedroomde headliner. Aanvankelijk maakte de groep aangename folkliedjes waarbij de spanning zat in de knappe balans tussen breekbaarheid en perfectie. Het laatste album was een stijlbreuk. Onluisterbaar experimenteel, vond de een. Geniaal, vond de ander. Live worden beide groepen bediend. Je kunt er heel de nacht over doorpraten.

Wat opvalt aan de line-up is het grote aantal rockbands, in de volksmond eenvoudigweg ‘bandjes’ genoemd. De gitaar is de laatste jaren regelmatig doodverklaard en hoewel dat wellicht ietwat overdreven was, was de toestand wel degelijk zorgelijk. Maar ze zijn er weer volop, jonge honden die enthousiast naar hun zessnarenvriend grijpen. Ze heten Priests, Shame, Crack Cloud en Psychedelic Porn Crumpets. Het zijn uiteenlopende gezelschappen die, hoewel ze teruggrijpen naar het verleden, geenszins retro klinken, omdat hun teksten zo overduidelijk op het heden slaan, maar vooral omdat ze stuk voor stuk zo jeugdig en energiek zijn dat elke gedachte aan vroeger direct verdampt.

Opmerkelijk is dat de dominante muziekstroming van het moment – hiphop – vrijwel volledig wordt genegeerd. Natuurlijk, het gros van de populaire hiphopacts is veel te plat voor dit festival, maar er wordt in dat genre ook ontzettend veel spannende en vernieuwende muziek gemaakt. Schoolvoorbeeld daarvan is het trio Death Grips, en dat staat er dan weer wel.

De uitdaging is om tussen alle ruis iets van houvast te vinden: een verstaanbare tekstflard, een melodie misschien

Alhoewel? Het is eigenlijk nauwelijks meer hiphop te noemen. Wie zonder goede wil is, hoort een dronken idioot die vergeefs iets duidelijk probeert te maken aan een stel onverlaten dat de boel met knuppels en staven kort en klein slaat. Met andere woorden: herrie. De uitdaging is om tussen alle ruis iets van houvast te vinden: een verstaanbare tekstflard, een melodie misschien. Of je gaat puur voor de moshpit en verbruikt in een uurtje Death Grips meer calorieën dan je in een heel festival bij elkaar kunt eten.

Hoe anders is het bij Aldous Harding. Haar liedjes zijn live ontdaan van alle gekte, zodat slechts betovering overblijft. Je zou gemakkelijk in slaap kunnen vallen, maar dat is zonde. Fascinerend is dat heel de tent stil is. Dat zie je zelden op een groot festival; muziek is leuk, maar praten is leuker. De gesprekken gaan op Best Kept Secret natuurlijk vooral over de muziek: Cate le Bon was geweldig, Kate Tempest moet je echt gaan zien en wie nog met zijn tentje stond te stuntelen toen Broeder Dieleman de boel in gang schoot heeft echt iets gemist.

Een belangrijk deel van de line-up is toebedeeld aan oudgedienden door wie de nieuwe aanwas – bewust of onbewust – onherroepelijk is beïnvloed. Ze zijn op reünietournee of domweg nooit gestopt en hoewel het haast onmogelijk is om de oneerlijk hoge verwachtingen waar te maken, is het flink genieten bij Guided By Voices, Stereolab en Spiritualized.