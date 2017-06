Beschuldigingen

Ik hoop dat je aantekeningen hebt gemaakt, zegt Reinout tegen Hanna. We hebben nuttige dingen besproken, al zeg ik het zelf. Dat scenario wordt nog eens wat. En nu zou ik wel een koud biertje lusten.

En dat biertje moet ík zeker gaan halen? zegt Hanna gepikeerd.

Nou, als je het aanbiedt, zegt Reinout.

Toevallig niet, zegt Hanna. En toevallig ben ik ook je secretaresse niet. We leven in de 21ste eeuw, mijnheer de regisseur.

Hé, doe niet zo opgefokt, zegt Loek. Reinout bedoelt het niet zo.

Wat weet jij ervan hoe hij het bedoelt? Bedoeling of niet, hij zit hier gewoon seksistisch te doen.

Ik ken Reinout langer dan jij, en ik weet dat hij de laatste is die een vrouw wil kwetsen.

Sorry, sorry! Reinout steekt zijn handen in de lucht. Ik bedoel natuurlijk niks. Maar ik dacht, ik werk samen met jou. Natuurlijk ook met Loek, maar Loek is straks misschien wel ergens directeur, en dan ben jij degene met wie ik zaken doe.

Loonslaaf Nu is Loek ook kwaad. Als ik één ding weet, dan is het dat ik scenario’s wil schrijven. Waarom doet iedereen alsof ik vanwege een paar nullen weer een loonslaaf word? Ik vind dat beledigend. Nu ja, als je écht kinderen wilt, zegt Hanna, zoals je laatst zei, dan moet je daar toch wat genuanceerder over nadenken. Twee schrijvers zonder salaris kunnen natuurlijk geen kinderopvang betalen. En een kind zonder opvang betekent ‘zeg maar dag met je handjes tegen je carrière’. Van de kinderopvang komen ze op Loeks ouders die best zouden willen bijspringen, maar met wie Hanna totaal niet kan opschieten. Ze zegt dat die hun eventuele kind allerlei rare dingen zullen gaan leren, zoals het Ave Maria. En zo brengt elke scène hen op een volgend onaangenaam onderwerp. Een kind zonder opvang betekent ‘zeg maar dag met je handjes tegen je carrière’ Je kunt niet ongestraft Hanna’s onhebbelijkheden bespreken waar zij bij is, zonder ook in te gaan op die van Loek, en na die van Loek worden die van Hanna met nog een paar dingen aangevuld. Reinout, die zelf maar bier is gaan halen, zit erbij en luistert ernaar. Jullie zitten duidelijk te veel op elkaars lip, zegt hij als het even stil valt. Dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen waarover je normaal hoort te praten, kalm en voorzichtig, en zonder de bedoeling de ander te kwetsen. En dan staat hij op, want nu denkt Loek dat hij met dat ‘op elkaars lip’ bedoelt dat hij toch die baan moet accepteren, omdat hij geen talent zou hebben voor de film, en wat Reinout betreft zijn er wél grenzen aan het aantal beschuldigingen dat een mens op een dag verdraagt.

