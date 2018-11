Bernardo Bertolucci (1941-2018) zette het leven van zijn acteurs op zijn kop

Bertolucci werd geboren in Parma. Al op zijn vijftiende begon hij met schrijven en met zijn eerste boek won hij een Italiaanse literatuurprijs. Zijn eerste ervaring met film deed hij op de set van regisseur Pier Paolo Pasolini op. Hij was eerste assistent bij de opnamen van ‘Accattone’ (1961). Een andere beroemde regisseur, Sergio Leone, vroeg hem de verhaallijn te schrijven voor de western ‘Once Upon a Time in the West’ (1968). Leone keurde zijn werk af, omdat hij het te intellectueel vond.

Bernardo Bertolucci over Last Tango in Paris

Marxist

De eerste film die Bertolucci maakte, was ‘La commare secca’ (1962). Hij regisseerde klassiekers als ‘Last Tango in Paris’ (1972), ‘Novecento’ (1976) met onder anderen Robert de Niro. Hij was overtuigd marxist en dat was te zien in zijn films, waarin de strijd tussen machthebbers en het volk, tussen links en rechts en tegen het fascisme vaak een rol speelde. Met het ruim drieëneenhalf uur durende epos ‘The Last Emperor’ uit 1987, over de laatste Chinese keizer, won hij zo’n beetje elke filmprijs. Maar liefst negen Oscars kreeg de deels in de Verboden Stad geschoten film, die met ‘The Sheltering Sky’ (1990) en ‘Little Buddha’ (1993) een oosterse trilogie vormt.

In 2013 was hij eregast op het Rotterdamse filmfestival. Gevraagd naar het schandaal dat hem een groot deel van zijn leven heeft achtervolgd, gaf hij vriendelijk en uitgebreid antwoord. In ‘Last tango in Paris’ zit een gewelddadige seksscène van de 19-jarige Maria Schneider en de 50-jarige Marlon Brando.