Berlioz, de roodharige, Franse ragebol, verdient op zijn minst een straatnaambord

Het haar van Hector Berlioz, was dat nou rood of niet? Scholden pesterige kleutertjes in La Côte-Saint-André hun kleine dorpsgenoot uit voor ‘vuurtoren’? De verschillende biografen kunnen het maar niet eens worden met elkaar. Marie d’Agoult (maîtresse van Liszt) was er in een brief aan George Sand (maîtresse van Chopin) heel duidelijk over toen ze Berlioz voor het eerst ontmoet had: ‘Hij heeft rood haar en nog een grote neus ook!’ Sommige tijdgenoten spraken dan weer over een rossige gloed of een diepe, kastanjebruine tint, andere beweerden dat de Parijse courtisanes beslist jaloers moeten zijn geweest op zijn haar.

Dat haar van Berlioz – het was me wat. En niet alleen wat kleur betreft. Het was vooral veel en vormeloos. ­Iemand vergeleek Berlioz’ weelderige krullenbos met de wilde manen van een leeuw boven op een hoofd dat trekken had van een adelaar, met priemende blauwe ogen. Volgens Heinrich Heine (nu Berlioz’ buurman op het kerkhof van Montmartre) was dat kapsel een ‘monsterlijke, voorwereldlijke ragebol die uittorende boven zijn voorhoofd als een woud op een woeste klif’.

Rood, woest, veel en vormeloos. Met diezelfde woorden kun je de kritiek samenvatten die tegenstanders voortdurend op zijn muziek hebben gehad. Die klonk in hun rooie oortjes vooral buitensporig woest en luid. En erger, zijn muziek was vormeloos. De keurige en vormvaste Felix Mendelssohn zei het in een van zijn brieven zo: ‘(…) En al deze effecten worden ingezet om niets anders dan onbeduidende rotzooi uit te drukken – louter heen en weer gegrom, geraas en geschreeuw’.

Idolaat Mendelssohn, die Berlioz als mens overigens wel mocht, had het in dit ­citaat over diens ‘Symphonie fantas­tique’. Het was Berlioz’ eerste symfonie, maar niemand heeft het ooit over Berlioz’ Eerste. Bij Beethovens Eerste weten we waar het over gaat, net als bij Mahlers Eerste. Twee componisten overigens die veel verwantschap met Berlioz vertonen. Zonder Beethovens symfonieën zijn die van Berlioz ondenkbaar, zonder die van Berlioz hadden die van Mahler heel anders geklonken. Over de vier eigenzinnige Berlioz-symfonieën zo meer. De jonge Hector, als componist opgeleid door Anton Reicha en Jean-François Le Sueur, was idolaat van Beethoven. Hij dweepte verder met Gluck, Shakespeare, Goethe, Spontini, Weber, en vooral met de ‘Aeneis’ van Vergilius, een boek dat bij zijn vader in de kast stond. Een opleiding in Parijs, met als doel net als zijn vader arts te worden, strandde toen hij Glucks ‘Iphigénie en Tauride’ hoorde. De beer was los toen hij vervolgens Goethe’s ‘Faust’ las. Zijn eerste gepubliceerde opus in 1828 was ‘Huit scènes de Faust’, een hoogst originele muzikale verklanking van sleutelscènes uit Goethe’s toneelstuk. Biograaf Ernest Newman zei hierover: ‘Dit is het uitmuntendste opus 1 dat de muziekwereld ooit gezien heeft’.

Handschrift Van een paar jaar eerder stamt zijn ouverture ‘Waverley’. Berlioz lijkt hier de klassieke sonatevorm te gebruiken. Hij presenteert keurig zijn twee muzikale thema’s, maar een doorwerking? Ho maar. Hij varieert niet met die thema’s, zoals ‘voorgeschreven’, maar vormt het eerste thema om tot een begeleidingsfiguur en plaatst dat doodleuk onder het tweede thema. Je moet er maar op komen, en voor mensen als Mendelssohn was dit werkelijk een horreur. Zijn hele leven lang blijft Berlioz dit procedé gebruiken, steeds net weer even anders en ingenieuzer, en met steeds vreemder klinkende harmonieën. Maar belangrijker nog, je hoort in dit werk al direct hoe goed Berlioz kon orkestreren. Meteen is hij er, de Berlioz-klank, die maakt dat dit stuk alleen maar van hem kan zijn en van niemand anders. Een handschrift dus, een eigen stijl. Zijn leraar Le Sueur, componist van ceremoniële muziek voor keizers en koningen, voorspelde: ‘Berlioz wordt een schilder van de muziek’. En hij kreeg gelijk. Van Le Sueur leerde Berlioz componeren voor grote, galmende gebouwen. Die ruimte wordt bij hem een muzikaal element, net zoals melodie en harmonie dat zijn. Al deze invloeden, indrukken en obsessies van schrijvers en collega’s leverden revolutionaire composities op. Zoals de enorme ‘Messe des Morts’, de enige partituur die Berlioz zelf zou redden als er bij hem thuis brand zou uitbreken. Of de kolossale opera ‘Les Troyens’, de dramatische legende ‘La damnation de Faust’, de liedcylus ‘Les nuits d’été’, het oratorium ‘L’enfance du Christ’, de huiveringwekkende cantate ‘La mort de Cléopâtre’, de bruisende ouvertures. ­Alles bij elkaar zo’n 29 officiële opusnummers. Misschien een niet zo groot oeuvre, ook al omdat Berlioz het componeren een tijdlang inruilde voor dirigeren, maar veelzijdig is het zeker.

Symfonieën Terug naar de wonderlijke symfonieën. Berlioz componeerde er vier in de periode 1830-1840. Maar weet u hoe zijn Vierde symfonie klinkt? Of de Tweede? Het is een tragiek rondom Berlioz dat die symfonieën vanwege hun originaliteit in een genre terecht zijn gekomen waar symfonieorkesten minder mee kunnen. De vier symfonieën van Schumann of Brahms staan altijd op de programma’s van orkesten overal ter wereld. De vier van Berlioz niet. Natuurlijk is de ‘Symphonie fantastique’ een van de meest uitgevoerde symfonieën ooit, maar veel verder komen orkesten niet. Want bij die andere symfonieën moet je een altviolist inhuren, een heel koor of dure solozangers, en bij de Vierde moet een orkest zijn hele strijkerssectie naar huis sturen. En dan die ingewikkelde titels! Zo heette die Eerste symfonie oorspronkelijk ‘Épisode de la vie d’un artiste’. De Tweede symfonie draagt als titel ‘Harold en Italie’, de Derde heet ‘Roméo et Juliette’ en de Vierde, alleen voor blazers dus, noemde Berlioz ‘Grande Symphonie funèbre et triomphale’. ‘Harold en Italie’ zou eerst een grote symfonie worden met als thema Mary Stuart, de onfortuinlijke Schotse koningin. Een titel had Berlioz al in gedachten: ‘Les derniers instants de Marie Stuart’. De componist was nog helemaal onder de indruk van de Negende symfonie van Beethoven, die hij onlangs voor het eerst gehoord had. En dus moest in zijn nieuwe symfonie ook een groot slotkoor voorkomen, à la ‘Alle Menschen werden Brüder’.

Motief Alles werd anders toen vioolvirtuoos Niccolò Paganini aan Berlioz vroeg om een werk voor orkest en altviool te schrijven. Mary Stuart werd zodoende de door Italië zwervende romanticus Harold Childes, en de altviool werd als ‘persoon’ met een eigen thema in de symfonie opgevoerd. Berlioz bedenkt hiervoor een motief, een ‘idée fixe’, dat in alle delen van de symfonie terugkeert. Hij deed dat eerder in de ‘Symphonie fantastique’. In deze symfonieën stelt hij als eerste componist ooit musici op buiten de concertzaal voor een verweg-effect. Paganini was in ­eerste instantie niet blij met het werk, maar toen hij er een uitvoering van hoorde, was hij zo geraakt dat hij ­Berlioz een enorm bedrag van 20.000 francs schonk. Berlioz’ aanzien steeg door deze geste aanzienlijk. Aan Liszt schreef hij: ‘Ik hou ervan, van dit leven. Ik hou ervan om in deze zee te zwemmen, net als jij. En door onszelf met kracht in de golven te wentelen, zullen we ze temmen, zodat ze niet over ons hoofd zullen rollen.’ Daarna begon hij opgeruimd aan zijn Derde, een symfonie met koor en solisten, van een lengte die elke symfonie van Mahler overtreft. Het is een verklanking van zijn geliefde ‘Romeo and Juliet’ van Shakespeare. Het liefdesduet is, ondanks de aanwezigheid van twee zangsolisten, puur orkestraal. Zijn vernieuwendste compositie.

Debussy Maar wat maakt Berlioz nou revolutionairder dan Debussy? Dan moeten we vooral naar de omgeving van beide componisten kijken. In Debussy’s tijd componeerden ook Stravinsky, Ravel en Schönberg. Allemaal op hun eigen manier revolutionairen. De muziekwereld liet in die rumoerige tijd zoveel zekerheden los, dat de vernieuwingen van Debussy niet eens zo opvielen. In het decennium waarin Berlioz zijn vier symfonieën schreef, was het qua vernieuwing stil om hem heen. Hij was een einzelgänger, kon zich aan niemand spiegelen. En had dat wel gekund, dan had hij dat waarschijnlijk niet gedaan. In het vorige Berlioz-jaar – 2003 – was er in Frankrijk veel discussie over zijn status als nationale held. Was hij dat wel?, vroeg men zich hardop af. In het Parijse Panthéon plegen de Fransen hun helden met veel pompeuze eer bij te zetten, maar componisten hebben daar nog nooit een plaatsje gekregen. In 2003 was er daarom een zoveelste poging (de eerste dateert al van 1903) om Berlioz’ resten van het Cimetière de Montmartre verplaatst te krijgen naar dat illustere Panthéon.