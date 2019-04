Beren spotten in Pescasseroli, de berenhoofdstad van Italië

Langs de kronkelende provinciale weg naar Pescasseroli, de bear watching- hoofdstad van Italië, manen oranje borden automobilisten tot kalmte. Pas op: overstekende beren. Maar gelukkig hoef ik niet plots op de rem te trappen. “Beren zijn vooral ’s nachts actief, in de namiddag en ’s ochtends vroeg”, vertelt de vriendelijke gids Valeria Roselli later die middag in Pescasseroli. “Maar je weet nooit. Soms duikt een beer midden op de dag onverwacht voor je neus op. Een magische ervaring.”

“Andiamo!” Vol verwachting gaan we op pad. Gewapend met een hoofdlamp, een professionele verrekijker en een rugzak met warme kleren lopen we in stilte door het bos omhoog. Af en toe houdt Roselli stil om sporen aan te wijzen of keutels te bestuderen. “Wist je dat de Marsicaanse bruine beer grotendeels vegetarisch eet?” zegt ze in Engels met een dik Italiaans accent. “Zijn dieet bestaat uit planten, bessen en fruit. Alleen als hij een karkas van een edelhert of een everzwijn ruikt, gaat hij erop af. Dan snoept hij de organen eruit. Het vlees laat hij liggen.”

Na anderhalf uur staan we op een bergkam waar het stevig waait. Donkere wolken voorspellen regen boven het ruige landschap. Beneden ons ligt een van de vijf beukenbossen die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan. Sommige bomen zijn wel 500 jaar oud, weet Roselli die ons maant om niet te lang boven op de bergkam te blijven. “Dan zien dieren onze silhouetten en slaan ze op de vlucht. Capito?”

Beren spotten

Een meter of twintig lager stelt ze haar telescoop op. Al gauw spotten we een groep edelherten op een open plek in het bos. Twee mannetjes met reusachtige geweien maken al burlend indruk op elkaar en op de vrouwtjes. Hun machtige gebrul echoot tussen de bergwanden, het lijkt wel theater. De bliksem slaat in, de eerste druppels vallen. Met verkleumde vingers houd ik mijn verrekijker vast. Geen beer die zich met dit weer laat zien. Tijdens de afdaling door het pikdonkere bos - waar beren ons wellicht wel zien, maar wij hen niet - cirkelen vleermuizen wild om onze hoofden.

Het is niet eenvoudig om beren te spotten in de Abruzzen en dat maakt het juist extra spannend. Als je zeker weet dat je beren zult zien - sommige dorpen in Canada prijzen zichzelf aan met beergarantie - is de opwinding lang niet zo groot. Logisch, zulke maakbaarheidswaanzin onttovert de wildernis. Alleen wie stil is, geduld heeft en een beetje mazzel, maakt kans om beren te zien in de Abruzzen. “Eind van de zomer is de beste tijd”, zegt Simon Collier van reisorganisatie European Safari Company. “Dan komen beren uit de donkere bossen om wilde bessen te eten. Wie wolven wil zien, maakt de meeste kans in de winter.”

In Civitella Alfedena, een gehucht op twintig minuten rijden van Pescasseroli, vertelt bewoonster Lucia Rossi dat beren ’s zomers ook op de appel- en perenboomgaarden afkomen in haar dorp. “Vorig jaar kwam een beer hier een maand lang elke avond.” Is dat niet gevaarlijk? De moeder van twee tieners schudt haar hoofd. “Wij zijn eraan gewend en weten hoe we ermee om moeten gaan. Toeristen zijn soms het probleem. Zij willen zó graag een beer zien. Voor je het weet staan er honderd mensen met een zaklamp naar die beer te schijnen. Zij verstoren het dier, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.”