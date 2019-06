Benjamin Fro (25) rapt over hoge huurprijzen en veryupping in de stad

“Vorig jaar moest ik vier keer verhuizen. Van onderhuurkamertje naar onderhuurkamertje. Ik had het heel moeilijk met het vinden van een betaalbare woning. Om te dealen met die frustratie ben ik gaan schrijven”, zegt de rapper. Dus zingt hij: ‘Hands up if your rent is too high’.

In de videoclip van het nummer zit hij in een busje met de achterklep open, rijdend door Amsterdam, de stad die hij om zich heen ziet veranderen. “De huizenprijzen in Amsterdam zijn mede door Airbnb enorm gestegen. Ik heb nu gelukkig voor een tijdje een studentenkamer in Zuidoost maar ik heb ook vrienden die vanwege de hoge huizenprijzen de stad uit zijn verhuisd.” Datzelfde ziet hij in andere steden gebeuren.

Rapper Benjamin Fro © Sammy Huijts

Bais ging in zijn tienerjaren vaak naar de Diamantbuurt en De Pijp. “Dat waren heel diverse buurten en nu lopen er alleen maar yuppen rond”, legt hij uit. Ook de inzet van de stad op toerisme stelt hij ter discussie. “Vroeger ging ik nog wel naar het centrum maar er is daar steeds minder te doen voor Amsterdammers. Het is er, net als de prijzen, gericht op toeristen.”

De artiest ziet zijn activistische teksten als een manier om zijn gemeenschap een stem te geven. Met ‘The City’ roept hij mensen op zich te verenigen tegen huisjesmelkers. “Wat ik echt kan bereiken weet ik niet. Maar ik weet wel dat als we samen onze stem laten horen, we een verschil kunnen maken.”

