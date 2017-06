Benefietconcert Londen doet broedertwist Oasis oplaaien

Noel vond het klaarblijkelijk te veel moeite om vanuit zijn Italiaanse vakantieadres het vliegtuig naar geboortestad Manchester te pakken, voor het veelbesproken benefietconcert voor de slachtoffers van de terreuraanslag bij de Manchester Arena. Liam was wel ingevlogen: hij zong een duet met Coldplay-zanger Chris Martin, die op zijn beurt samen met Ariana Grande de Oasis-hit 'Don't Look Back In Anger' ten gehore bracht.

Lees verder na de advertentie

Noel vond het klaar­blij­ke­lijk te veel moeite om vanuit zijn Italiaanse vakantieadres het vliegtuig naar Manchester te pakken

Daar waagde Liam zich maar niet aan: 'Don't Look Back In Anger' is de eerste Oasis-hit niet alleen geschreven, maar ook gezongen door broertje Noel, en jaloezie is één van de vele oorzaken van de meest besproken broedertwist in de rock-'n-roll.

(Tekst loopt door onder tweet)

Noel zei trouwens eens over zijn eigen nummer, in typisch Oasis-bravado, dat het iets was dat 'The Beatles geschreven hadden kunnen hebben'. Noel zei ooit óók dat hij geen idee had waar de tekst eigenlijk over ging, en überhaupt geen Sally kende, waarover hij toch luidkeels zingt.

Maar de afgelopen weken kreeg het nummer toch betekenis: het groeide spontaan uit tot troostlied van de rouwende menigte. Ook schoot het meer dan twintig jaar na release weer de Britse hitlijsten in. De verdiende royalties doneerde songschrijver Noel Gallagher vervolgens stilletjes aan de nabestaanden van de aanslag, zo werd later bekend. Heeft Noel tóch weer een slag gewonnen, Liam.

Oasis - Don't Look Back In Anger

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.