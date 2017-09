Ben Stiller ziet spookbeelden van rijke en succesvolle levens

Je meldt je op het vliegveld nietsvermoedend bij de balie met de kortste rij, om vervolgens van business class doorverwezen te worden naar de lange rij wachtenden voor economy class. Iedereen is wel eens op die manier op zijn status gewezen. En afgedropen. Bij Brad, een veertiger die samen met zijn tienerzoon incheckt, zit de frustratie zo diep, dat hij voor 1600 dollar een upgrade aanvraagt.

Brad, verrukkelijk gespeeld door Ben Stiller, kampt met statusangst. De Britse schrijver Alain de Botton schreef over hetzelfde thema een tijdje terug een heel boek: het gevoel hebben mislukt te zijn, niet uit het leven te hebben gehaald wat er in zit. Brad is op de leeftijd dat de twijfel toeslaat. Zijn studievrienden hebben het - vindt hij - veel beter gedaan. De een is een bekende Hollywoodregisseur, de ander een bestsellerauteur, en weer een ander heeft de juiste investeringen gedaan en is op zijn veertigste met pensioen gegaan.

Rijkere en succesvollere levens

Hoewel Brad een non-profitbedrijfje runt, een liefdevol huwelijk heeft, en samen met zijn talentvolle zoon langs de Amerikaanse oostkust reist om een universiteit uit te zoeken, kampt hij tijdens de trip met spookbeelden van rijkere en succesvollere levens. Scenarist en regisseur Mike White reflecteert hier op de cultuur van uiterlijkheden, van tv-reclames en sociale media die de indruk wekken dat het leven een aaneenrijging van successen is. Dat die ene geslaagde oud-studiegenoot een doodziek kind heeft, was hem even ontgaan.

Ben Stiller is perfect als de man in midlife crisis die het gevoel heeft de plot te hebben verloren

Ben Stiller, die eerder een heerlijke, neurotische antiheld speelde in Noah Baumbachs 'Greenberg', is perfect als de man in midlife crisis die het gevoel heeft de plot te hebben verloren. Hij speelt hem ernstig en licht satirisch tegelijk. Ook de 21-jarige Austin Abrams (bekend van de tv-serie 'The Walking Dead') is een ontdekking als zijn coole, zelfbewuste zoon Troy. In de meeste vader-zoonverhalen is het de zoon die een crisis doormaakt, hier is het de vader die de weg kwijt is ("Pap, heb je een zenuwinzinking of zo?"). Niet te missen, deze fijne, bitterzoete komedie over de kwellingen van statusangst, en de reality check die nodig is om de dingen weer een beetje in perspectief te zien.

Lees al onze filmrecensies hier