Ben is back: Kerst & heroïne, dat kan niet goed gaan

‘Ben is back’ is een Kerst-en-heroïneverslavingsdrama zoals ze dat ­alleen in de VS maken. Alleen al de titel geeft aan dat de kijker door de makers als een simplistisch gapend wezen wordt beschouwd, dat elke plotwending en elke emotie uitgekauwd moet zien.

Want ja, Ben is terug. Meteen al in de eerste vijf minuten. Terwijl Julia Roberts als Betrokken en Bezorgde Moeder haar drie andere kinderen in de lokale kerk begeleidt bij repetities voor de avondmis, zie je Ben bij het ouderlijk huis op de ramen bonken. Want hij is terug. En hij heeft een wit gezicht, dus als je verder nog niets van de film weet, weet je nu in ieder geval dat hij aan de heroïne heeft gezeten. Hij blijkt voor even op bezoek uit de afkickkliniek.

Ben is Back’ draait meer om Julia Roberts en het vissen naar de Oscar voor Beste ­Bezorgde Moeder.

De rest van de film kun je nu wel uittekenen, want Kerst en heroïne, dat kan niet goed gaan. Julia Roberts zweert dat ze zoon Ben de komende 24 uur geen seconde ­alleen zal laten omdat een ex-verslaafde elk moment terug kan vallen, maar laat hem vervolgens op cruciale momenten toch alleen. Waar komt het drama anders vandaan? En inderdaad: het gaat mis.

‘Ben is Back’ is de melodramatische variant van Felix van Groeningens recente en veel waarachtiger ‘Beautiful Boy’. Van Groeningen durft te laten zien dat een drugsverslaving eigenlijk geen oplossing heeft en dat je als ouder bijna niets kunt doen. En zo draait ‘Ben is Back’ meer om Julia Roberts en het vissen naar de Oscar voor Beste ­Bezorgde Moeder.